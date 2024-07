Palpite: Palmeiras x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 1/7/2024

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Publicada em 01/07/2024

Apesar da derrota na rodada anterior, o Palmeiras chega ao clássico brigando por vaga na liderança do Brasileirão. Enquanto o Timão segue com performances ruins, próximo a lanterna da tabela. O jogo começa às 20h (de Brasília) de segunda-feira (1). As equipes se encontram no Allianz Parque, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite Palmeiras x Corinthians

Depois de encarar uma sequência de cinco vitórias seguidas e oito de invencibilidade, o Palmeiras foi goleado na rodada anterior contra o Fortaleza. Do outro lado, o Corinthians atravessa um terrível momento na temporada, estando sem vencer há seis rodadas e próximo a última colocação.

Apesar de clássico ter um clima diferente, tudo aponta para o favoritismo do Verdão neste embate. Tendo um elenco mais qualificado que o Corinthians, o mando de campo e enfrentando um adversário que beira a lanterna da tabela, dificilmente não sairá com os três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite Final: Vitória do Palmeiras

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras vinha em uma sequência avassaladora de resultados na Série A do Brasileirão. Da 7ª até a 11ª rodada, havia conquistado 100% dos pontos disputados, resultado de cinco vitórias consecutivas na competição.

No entanto, foi surpreendido na última vez que entrou em campo. Contra o Fortaleza, não teve a menor chance de pontuar dentro da Arena Castelão. Isso porque, Lucero abriu o placar logo aos 9 minutos da primeira etapa; ampliou aos 49’ e Bruno Pacheco liquidou a goleada por 3 a 0 aos 70’.

Mesmo assim, o resultado negativo não foi capaz de derrubar o Verdão na tabela. Na quarta posição, possui apenas um ponto a menos que o líder, Flamengo, tendo 23 pontos conquistados ao final da 12ª jornada.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians segue vivendo uma grande crise dentro e fora do campo. Na Série A do Brasileirão, as coisas vão de mal a pior e o elenco se aproxima cada vez mais da lanterna da competição.

Dentro do Z4, o Timão aparece na 18ª colocação com apenas nove pontos somados. Em uma trajetória marcada por uma vitória, seis empates e cinco derrotas, o Alvinegro Paulista aparece como a equipe que mais empatou ao final da 12ª rodada.

Na última vez que entrou em campo, teve a oportunidade de encerrar uma sequência de sete rodadas sem vencer no Brasileirão, recebendo o Cuiabá na Neo Química Arena. No entanto, quem abriu o placar foi o clube adversário aos 5 minutos de jogo. O Corinthians pressionou e ao menos buscou a igualdade em 1 a 1 nos minutos finais, com tento assinalado por Matheus Bidu.