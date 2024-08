Palpite: Palmeiras x Botafogo – Copa Libertadores – 21/8/2024

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

No duelo de ida, o Botafogo foi superior e construiu a vantagem por 2 a 1 contra o Palmeiras. Agora, o elenco comandado por Abel Ferreira precisa da vitória por pelo menos dois gols de diferença, caso queira vaga direta, durante o tempo regulamentar, nas quartas de final da Libertadores. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (21). As equipes se encontram no Allianz Parque, em São Paulo.

Palpite Palmeiras x Botafogo

Após a derrota para o Botafogo, o Palmeiras acabou entrando em uma sequência de apenas uma vitória nas últimas sete vezes que entrou em campo, estando próximo de uma crise caso seja eliminado da Liberta. Enquanto isso, o Botafogo vive grande fase na temporada, seguindo próximo do topo da tabela na Série A do Brasileirão e precisando apenas do empate para prosseguir de fase na Libertadores.

O Palmeiras precisa da vitória para não entrar em sua primeira grande crise desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe. Já eliminado da Copa do Brasil e cada vez mais distante da liderança no Campeonato Brasileiro, o Verdão deve adotar uma postura agressiva neste duelo de ida e sair com a vantagem no marcador diante de sua torcida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite Final: Palmeiras vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores casas de apostas e aproveite os bônus para novos jogadores.

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras vive um momento conturbado e com campanhas abaixo das expectativas na atual temporada. Na Série A do Brasileirão, a equipe sequer briga pela liderança nas últimas rodadas, disputando espaço no G4 ao final da 23ª rodada.

Recentemente, o elenco comandado por Abel Ferreira também se despediu da Copa do Brasil. Contra o Flamengo, foi superado nas oitavas de final da competição, tendo como resultado final 2 a 1 no agregado dos jogos (ida e volta).

Na Copa Libertadores, visitou o Botafogo no jogo de ida das oitavas de final. No Engenhão, o clube carioca foi superior e conseguiu sair com a vantagem por 2 a 1 no marcador, obrigando o Palmeiras a vencer o jogo de volta por pelo menos um gol de diferença.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo passa por um sólido momento na temporada. Além de brigar pelo topo da tabela no Campeonato Brasileiro, a equipe também encaminhou a classificação às quartas de final da principal competição das Américas.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, recebeu o Palmeiras no Estádio Olímpico Nilton Santos. Logo aos 22’, a pressão do Fogão surtiu efeito e Luiz Henrique aproveitou passe de Igor Jesus, que abriu o placar para o clube carioca.

Na sequência, Rony deu assistência para Maurício empatar o jogo. Por fim, Igor Jesus recebeu passe de Marlon Freitas para colocar o Botafogo em vantagem mais uma vez, dando o triunfo por 2 a 1 ao alvinegro.