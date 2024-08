Palpite: Nottingham Forest x Wolverhampton – Campeonato Inglês – 31/8/2024

(Photo by Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Ainda sem pontuar na Premier League, o Wolverhampton terá a difícil missão de encarar o Nottingham Forest, adversário este que terá o mando de campo e segue invicto ao final da 2ª rodada. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (31). As equipes se encontram no City Ground, em Nottingham, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Nottingham Forest x Wolverhampton

Depois de empatar na estreia da Premier League, o Nottingham Forest garantiu seu primeiro triunfo ao encarar o Southampton, onde venceu por 1 a 0. Do outro lado, o Wolverhampton chega para a 3ª rodada sem nenhum ponto conquistado na tabela, além de vir de uma vexatória derrota pelo placar de 6 a 2 em sua aparição mais recente.

Com graves problemas defensivos, o Wolverhampton terá dificuldade em pontuar nesta rodada. Já tendo sofrido oito gols em apenas duas rodadas, dificilmente será capaz de frear o eficiente ataque do Nottingham Forest, que costuma ser ainda mais agressivo no City Ground. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Nottingham Forest”.

Palpite Final: Nottingham Forest vence

Nottingham Forest e seu desempenho atual

O Nottingham Forest teve performances consistentes em seus amistosos realizados na pré-temporada. Dos seis jogos disputados neste período, venceu três deles, empatou dois e foi derrotado em uma única oportunidade.

Mesmo confiante, não conseguiu confirmar o favoritismo na primeira rodada do Campeonato Inglês. Em duelo que teve o mando de campo diante do Bournemouth, teve que se contentar com o empate em 1 a 1 ao final dos 90 minutos.

Na rodada seguinte, visitou o Southampton no St. Mary’s Stadium. Em confronto que teve apenas 35% da posse de bola, foi muito mais eficiente com a pelota sob seu domínio e venceu por 1 a 0, sendo o único gol da partida assinalado por Gibbs White, aos 70’.

Wolverhampton e sua última performance

O Wolverhampton chegou com expectativas um pouco mais elevadas para a atual temporada da Premier League. Isso porque, teve boas performances nos amistosos de pré-temporada, com três vitórias e apenas duas derrotas nos cinco jogos de preparação.

Porém, teve a difícil missão de encarar o atual vice-campeão do Campeonato Inglês, Arsenal, logo na estreia no Emirates Stadium. Foi completamente dominado taticamente e acabou derrotado por 2 a 0.

Na rodada seguinte, teve a chance de se redimir no Molineux Stadium diante do Chelsea. No confronto, realizou um primeiro tempo eletrizante e equilibrado, que terminou empatado em 2 a 2; porém, a defesa do Wolverhampton desandou nos 45 minutos finais, sofrendo uma goleada histórica por 6 a 2 diante dos Blues.