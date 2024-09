Palpite: Newcastle x Tottenham – Campeonato Inglês – 1/9/2024

(Foto: Divulgação/Premier League)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Em um dos jogos mais aguardados da terceira rodada do Campeonato Inglês, ambas as equipes ainda não perderam na atual edição, sendo que tanto o Newcastle quanto o Tottenham, almejam o G4 ao final das 38 rodadas. O jogo começa às 9h30 (de Brasília) de domingo (1). As equipes se encontram no St. James Park, em Newcastle, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Newcastle x Tottenham

Depois de vencer o Southampton na estreia da Premier League, o Newcastle ficou apenas no empate contra o Bournemouth na aparição seguinte. Do outro lado, o Tottenham decepcionou na estreia ao não conseguir vencer o Leicester, mas se redimiu na rodada seguinte ao golear o Everton, por 4 a 0, no Hotspur Stadium.

Mesmo com o Tottenham tendo performances mais robustas que o Newcastle neste início de temporada, o mando de campo deve ser fator crucial neste duelo, que deve terminar em uma igualdade com gols ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Newcastle e seu desempenho atual

O Newcastle teve performances contundentes nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025. Dos sete jogos disputados antes do início dos jogos oficiais, venceu cinco deles e foi derrotado nas outras duas oportunidades.

Na estreia do Campeonato Inglês, encarou o Southampton no St. James Park. Em confronto que teve Schar expulso aos 28’ por conduta antidesportiva, venceu mesmo assim por 1 a 0, com o único gol da partida sendo marcado por Joelinton aos 45’.

Na rodada seguinte, visitou o Bournemouth no Vitality Stadium. Aos 37’, o clube mandante abriu o placar com Tavernier. Na etapa final, o Newcastle pressionou e ao menos saiu com um ponto, já que buscou o empate em 1 a 1 aos 76’ com Anthony Gordon.

Tottenham e sua última performance

O Tottenham teve atuações medianas para os padrões do clube na pré-temporada. Dos sete amistosos disputados, conseguiu vencer apenas equipes do segundo escalão, tendo perdido os dois últimos contra o Bayern de Munique.

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês, os Spurs visitaram o recém-chegado da segunda divisão, Leicester City. Em confronto que teve mais chances de gol e também maior posse de bola, ficou apenas no empate por 1 a 1.

Todavia, se redimiu logo na sequência ao atuar pela primeira vez como mandante na temporada. Contra o Everton, goleou o clube visitante no Hotspur Stadium de forma controlada, superando o elenco do goleiro Jordan Pickford por 4 a 0.