Palpite: Nacional x São Paulo – Copa Libertadores – 15/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Vice-líder do Grupo H, o Nacional conseguiu, com dificuldade, assegurar vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Seu adversário, São Paulo, é um forte candidato ao título da competição e terminou a fase inicial com 13 pontos somados. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (15). As equipes se encontram no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai.

Palpite Nacional x São Paulo

Após terminar na vice-liderança do Grupo H, o Nacional prova o porque é um dos principais representantes do futebol paraguaio na atualidade, apesar de dificilmente avançar às quartas de final da Liberta. Enquanto isso, o São Paulo vive um sólido momento na temporada, com resultados consistentes e robustos em todas as competições que participa.

Apesar de atuar como visitante contra o Nacional de Asunción, é fato que o São Paulo possui um elenco mais qualificado tecnicamente que o clube mandante, além de estar com a confiança em alta pelos sólidos resultados recentes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite Final: São Paulo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Nacional e seu desempenho atual

O Nacional tem tido dificuldade em realizar performances sólidas e consistentes em território paraguaio. Na divisão de elite do futebol em seu país, teve uma pífia apresentação na fase chamada de “Abertura”, onde terminou na 10ª posição.

Agora, na fase “Clausura”, é o sétimo colocado ao final da quarta rodada, resultado de uma trajetória com uma vitória, dois empates e uma derrota. Na aparição mais recente, na 4ª jornada, perdeu para o 2 de Mayo por 1 a 0.

No entanto, a equipe surpreendeu ao garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em chave com Libertad, River Plate e Deportivo Táchira, garantiu a vice-liderança do Grupo H, tendo dez pontos somados em seis rodadas disputadas (três vitórias, um empate e duas derrotas).

São Paulo e sua última performance

O São Paulo continua realizando performances convincentes e consistentes na atual temporada. Na última vez que entrou em campo, o Tricolor Paulista confirmou o favoritismo contra o Atlético-GO, na 22ª rodada do Brasileirão.

Agora, aparece na quinta posição da Série A, resultado de uma trajetória com onze vitórias, cinco empates e seis derrotas. Neste momento, é um forte candidato a brigar por título em todas as competições que disputa.

Na fase inicial da Copa Libertadores, o elenco comandado por Luis Zubeldía terminou no topo da tabela do Grupo B. Com 13 pontos somados ao final das seis rodadas, teve uma campanha marcada por quatro vitórias, um empate e uma derrota.