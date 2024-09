Palpite: Manchester United x Twente – Liga Europa – 25/9/2024

(Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Em jogo válido pela primeira rodada da Liga Europa, o Manchester United terá o mando de campo contra o Twente, adversário este que ganhou vaga nesta competição por ter ficado na terceira posição da edição passada do Campeonato Holandês. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (25). As equipes se encontram no Estádio Old Trafford, em Stretford, Inglaterra. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Manchester United x Twente

Mesmo após realizar uma campanha ruim na Premier League 2023/2024, o Manchester United garantiu vaga no segundo escalão de competições da UEFA, sendo um forte candidato ao título deste torneio. Enquanto isso, o Twente não conseguiu vaga na Liga dos Campeões através da fase de qualificação, tendo que se contentar com a participação na Liga Europa na temporada 2024/2025.

São diversas as razões para crermos em um possível triunfo dos Red Devils nesta estreia. O Manchester United conta com um elenco mais estruturado taticamente e de maior qualidade ofensiva que o Twente, sendo o favorito aos três pontos em Old Trafford. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester United vence”.

Palpite Final: Manchester United vence

Manchester United e seu desempenho atual

O Manchester United segue tentando se redimir de uma temporada anterior considerada ruim para os padrões do clube. Só não foi considerado um desastre total, porque os Red Devils conseguiram o título da Copa da Inglaterra.

No entanto, ao terminar na oitava posição do Campeonato Inglês 2023/2024, não chegou nem próximo de brigar por vaga na Liga dos Campeões, saindo satisfeito com sua classificação para a Liga Europa.

Nesta temporada, o Manchester United tem tido atuações consideradas medianas na Premier League. Ao final da quinta rodada, aparece na 11ª posição com sete pontos somados. Vale ressaltar ainda, que a equipe conquistou um triunfo recente que pode dar moral no setor ofensivo, já que goleou o Barnsley, por 7 a 0, na estreia da Copa da Liga Inglesa.

Twente e sua última performance

O Twente surpreende apenas por marcar presença na Liga Europa. Na temporada passada, fez uma campanha acima das expectativas no Campeonato Holandês, onde conseguiu terminar na terceira posição ao final das 34 rodadas.

Com a terceira posição, garantiu vaga na fase de qualificação da Liga dos Campeões. Porém, já no primeiro duelo que disputou valendo a classificação para o evento principal, foi derrotado pelo Salzburg e consequentemente “rebaixado” para a Liga Europa.

Na atual edição do Campeonato Holandês (Eredivisie), segue caminhando para uma campanha semelhante a da edição passada, estando na quarta posição ao final da sexta rodada com onze pontos somados.