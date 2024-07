Palpite: Manchester United x Real Betis – Amistoso Internacional – 31/7/2024

(Foto: Paul Ellis/AFP)







Publicada em 31/07/2024

Depois de perder o clássico inglês contra o Arsenal, o Manchester United segue próximo de encerrar sua preparação para a próxima temporada. Desta vez, encara o Real Betis, que compõe a divisão de elite do futebol espanhol. O jogo começa às 23h (de Brasília) da quarta-feira (31). As equipes se encontram no Snapdragon Stadium, em San Diego, Estados Unidos.

Palpite Manchester United x Real Betis

Apesar de ter conseguido uma vitória convincente contra o Rangers recentemente, o Manchester United acabou derrotado diante dos Gunners na última vez que entrou em campo. Enquanto isso, o Real Betis viveu exatamente o mesmo cenário em seus dois amistosos, vencendo o primeiro contra o Salzburg e perdendo na sequência para o Liverpool.

Ainda que o Manchester United tenha duas derrotas nos últimos três amistosos, realizou performances convincentes e demonstrou excelente potencial ofensivo, sendo provável um triunfo dos Red Devils contra o clube espanhol. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester United”.

Palpite Final: Manchester United vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança.

Manchester United e seu desempenho atual

O Manchester United teve uma atuação decepcionante no primeiro amistoso de pré-temporada. Perdeu para o clube norueguês do Rosenborg, por 1 a 0, em confronto que foi disputado no estádio de seu adversário.

No entanto, se redimiu no confronto seguinte contra o Rangers. No confronto, encarou o segundo principal clube escocês da atualidade e venceu facilmente por 2 a 0, com tentos assinalados por Diallo e Hugill.

No terceiro e último amistoso que disputou, os Red Devils encararam os Gunners. No clássico inglês, o United chegou a abrir o placar com Hojlund, mas cedeu à pressão de seu rival e levou a virada, com gols de Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, respectivamente.

Real Betis e sua última performance

O Real Betis é tradicionalmente um forte candidato a brigar pela metade superior na tabela do Campeonato Espanhol. Na temporada passada não foi diferente, ficando na sétima posição ao final das 38 rodadas disputadas.

Nesta pré-temporada, começou com uma vitória maiúscula no primeiro amistoso disputado. Contra o Austria Salzburg, teve domínio completo da partida e venceu por 5 a 1.

No confronto seguinte, teve o grande desafio de encarar os Reds. Contra o Liverpool, teve pouca posse de bola (34%) e foi pressionado pela maior parte do tempo, resultando em sua derrota por 1 a 0.