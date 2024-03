Palpite: Manchester United x Everton – Premier League – 9/3/2024

(Foto: Ian Hodgson/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em apresentação pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United enfrenta o Everton. A bola rola para este confronto no Estádio Old Trafford, localizado em Manchester, Inglaterra. O jogo entre as equipes começa às 9h30 (de Brasília) deste sábado (9). Assista na ESPN e no STAR+.

Palpite Manchester United x Everton

O Manchester United perdeu os dois jogos mais recentes disputados pela Premier League. Assim, precisa voltar a ganhar para subir na tabela e conquistar vaga para competições europeias. O Everton, por outro lado, briga para não cair para a segunda divisão e chega a esta partida com jejum de sete confrontos.

É aguardado um embate muito equilibrado, pois as duas equipes precisam da vitória. Observando os resultados recentes de cada time, é possível perceber dois ou mais gols feitos. Para este duelo, o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o Manchester United

O Manchester United vem de derrota no dérbi contra o Manchester City, perdendo de virada por 3 a 1 no Etihad Stadium. O placar foi aberto com um golaço de Marcus Rashford, acertando um chutaço de fora da área no ângulo.

Mesmo com controle total da partida, os citizens só reagiram no segundo tempo. Phil Foden fez um gol similar ao adversário e empatou. Próximo do final, o camisa 47 marcou o da virada e Erling Haaland ampliou fazendo o terceiro.

Nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, os diabos vermelhos visitaram o estádio City Ground para enfrentar o Nottingham Forest. Este duelo foi muito equilibrado, mas o time de Erik ten Hag conseguiu vencer com o placar simples de 1 a 0.

Embora estivesse fora de casa, os Reds tiveram 20 finalizações, acertando sete chutes na meta e com 61% de posse de bola. Apesar das várias chances, fez somente um gol, com Casemiro aos 89 minutos.

Atualmente, o Manchester United é o sexto colocado da tabela de classificação da Premier League com 44 pontos. Entre as 27 rodadas, venceu 14 adversários, empatou com dois e perdeu para outro onze.

Como chega o Everton

A situação do Everton no Campeonato Inglês de 23/24 é muito conturbada, principalmente depois da punição de 10 pontos que sofreu. Na classificação geral, está na 16ª posição e possui 25 pontos, diferença de cinco para o primeiro time na zona de rebaixamento.

Recentemente, The Toffees receberam o West Ham no estádio Goodison Park e acabaram sendo derrotados com o placar de 3 a 1. Como estavam em casa, tiveram um número muito alto de jogadas perigosas, mas apenas marcaram com Beto Betuncal.

Entre as poucas chances, The Hammers empataram com Kurt Zouma em intervalo curto do gol do rival. Nos acréscimos, Tomáš Souček fez o da virada e Edson Álvarez concretizou a vitória.

Na rodada anterior, The Blues visitaram o Falmer Stadium para encarar o Brighton. Como esperado, por ser visitante, o time do treinador Sean Dyche teve muito menos chances que o rival.

Em uma das poucas oportunidades, os visitantes saíram na frente com Jarrad Branthwaite. The Albion evitou a derrota no último lance da partida, empatando com Lewis Dunk.