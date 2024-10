Palpite: Manchester United x Brentford – Campeonato Inglês – 19/10/2024

Alejandro Garnacho, do Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Tendo um de seus piores inícios de Premier League dos últimos anos, o Manchester United busca se aproximar da metade superior da tabela. Seu oponente da oitava rodada, Brentford, aparece na 11ª colocação com dez pontos somados. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (19). As equipes se encontram no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Assista no Disney+.

Palpite Manchester United x Brentford

Considerando as competições que faz parte na atual temporada, o Manchester United não vence há cinco partidas consecutivas, tendo seu último triunfo conquistado no dia 17 de setembro. Do outro lado, o Brentford segue tendo pouca consistência na reta inicial da Premier League, mas venceu sua aparição mais recente contra o Wolverhampton.

Sem dúvidas, apostar no Manchester United tem sido uma “caixinha de surpresas” na atual temporada. No entanto, é naturalmente mais agressivo em Old Trafford e terá pela frente uma equipe que oferece muitas brechas defensivas, sendo provável que consiga balançar as redes diante do Brentford algumas vezes durante os 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester United”.

Palpite Final: Manchester United vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Manchester United e seu desempenho atual

O Manchester United segue com performances pouco convincentes nas últimas rodadas da Premier League. Seu último triunfo na competição aconteceu na 4ª rodada, contra o Southampton, por 3 a 0.

Desde então, entrou em campo mais três vezes e somou apenas dois dos nove pontos que disputou. Na partida mais recente, contra o Aston Villa, resolveu adotar uma postura tática mais retraída e empatou sem gols no Villa Park.

Em paralelo com o Campeonato Inglês, os Red Devils também marcam presença na Liga Europa. Nas duas primeiras rodadas da competição, empatou com o Twente por 1 a 1 e diante do Porto por 3 a 3, respectivamente.

Brentford e sua última performance

O Brentford protagonizou um confronto recheado de gols na rodada anterior. Contra o Wolverhampton no Community Stadium, não desperdiçou a chance de vencer a defesa mais vazada da competição, pelo placar de 5 a 3.

Mesmo assim, a equipe apresenta pouca consistência nas últimas rodadas e tem dificuldade em figurar na metade superior da tabela. Ao final da 7ª jornada, é o 11º colocado com dez pontos somados, resultado de uma trajetória com três vitórias, um empate e três derrotas.

Ao menos, a torcida do Brentford pode se contentar com o fato de que a equipe ainda segue viva na briga pelo título da Copa da Liga Inglesa, avançando às oitavas de final do torneio após vencer o Leyton Orient, por 3 a 1, na fase anterior.