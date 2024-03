Palpite: Manchester City x Copenhagen – Champions League – 6/3/2024

(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

No segundo duelo das oitavas de final da Champions League, o Manchester City recebe o Copenhagen. A partida acontece no Etihad Stadium, localizado em Manchester, Inglaterra. O pontapé de saída será nesta quarta-feira (6) às 17h (de Brasília). Assista na TNT e no MAX.

Palpite Manchester City x Copenhagen

O Manchester City venceu o primeiro jogo, fora de casa, contra o Copenhagen por 3 a 1. Neste segundo embate, o time de Guardiola pode perder por até um gol de diferença que ainda assim avança para as quartas de final da Liga do Campeões.

The Sky Blues possuem sequência incrível de 19 partidas sem perder e venceram o clássico da cidade de Manchester na mais recente. Por outro lado, os leões perderam o último confronto pelo Campeonato Dinamarquês. E o prognóstico que sugerimos é “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Manchester City

​- 1.14 na bet365

- 1.16 na Betano

- 1.12 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Manchester City

O Manchester City venceu o seu maior rival, o Manchester United, na última partida que disputou pela Premier Leauge. Os diabos vermelhos saíram na frente, mas os citizens conseguiram virar e ganharam por 3 a 1.

Os visitantes saíram na frente com um golaço de Rashford, chutando no ângulo. Após várias tentativas, Phil Foden acertou um lindo chute de fora da área e empatou. Próximo do fim, o camisa 47 ampliou e Haaland fechou a conta com o terceiro gol.

A equipe de Pep Guardiola avançou para as quartas de final da Copa da Inglaterra ao ganhar de goleada do Luton Town. O City foi até o estádio Kenilworth Road e venceu por 6 a 2, com muita facilidade.

O maior destaque desse confronto foi Erling Haaland, que marcou cinco gols da partida, além de Kevin De Bruyne que deu quatro assistência para o norueguês. Mateo Kovačić fez o sexto gol chutando forte de fora da área.

Para este segundo duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City só não poderá contar com Jack Grealish, lesionado. No entanto, o treinador tem todas as outras estrelas disponíveis para carimbar vaga nas quartas de final.

Como chega o Copenhagen

O Copenhagen enfrentou o Midtjylland na MCH Arena e acabou sendo derrotado por 2 a 0, encerrando sequência de duas vitórias que tinha. Mesmo sendo visitante, teve mais posse de bola, 62%, e finalizações, 14 a 13, mas nada de gols.

A equipe da casa saiu na frente do placar aos 34 minutos, marcando com Mads Bech Sørensen. Sendo mais efetivo nas suas oportunidades, os lobos ampliaram no final com Darío Osorio.

Quando enfrentou o Nordsjaelland no Parken Stadium, conseguiu vencer por 2 a 0 e somar mais três pontos no Campeonato Dinamarquês. Como estavam em casa, os leões foram superiores em todas as estatísticas e ganharam o jogo.

Quando o relógio chegou aos 30 minutos, o time mandante marcou com Viktor Claesson. No segundo tempo da partida, Byens Hold fez o segundo gol com Elias Achouri e confirmou a vitória.

Na tabela de classificação da Superliga, o Copenhagen está na terceira posição com 39 pontos conquistados, há apenas três do líder, o Midtjylland. A pontuação foi obtida por meio de 12 vitórias e três empates, mas perdeu cinco vezes.