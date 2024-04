Palpite: Manchester City x Aston Villa – Campeonato Inglês – 3/4/2024

(Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Depois do tropeço no clássico contra o Arsenal na rodada anterior, o Manchester City precisa vencer o Aston Villa para seguir na briga pelo título. O jogo começa às 16h15 (de Brasília) da quarta-feira (3). E as equipes se encontram no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Manchester City x Aston Villa

O Manchester City tem invencibilidade de vinte e três jogos, empatando sua partida mais recente contra o Arsenal no Etihad Stadium. Enquanto isso, o Aston Villa segue com atuações sólidas e consistentes na Premier League, vindo de vitória diante do Wolverhampton na rodada anterior.

Precisando da vitória para continuar na briga pelo título, os Citizens devem mais uma vez comandar as principais ações da partida com seu estilo de jogo envolvente no Etihad Stadium . E o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Manchester City

​- 1.33 na bet365

- 1.30 na Betano

- 1.32 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Manchester City e seu desempenho atual

O Manchester City acabou desperdiçando uma excelente chance de definitivamente brigar pelo topo da Premier League na rodada anterior.

No confronto em questão, recebeu os Gunners no Etihad Stadium e caso vencesse, igualaria a pontuação do líder, Liverpool. Porém, em jogo que teve 72% da posse de bola e chegou próximo da área de seu adversário em 103 oportunidades, não conseguiu balançar a rede e terminou empatando em 0 a 0.

Dessa forma, o elenco comandado por Pep Guardiola segue na terceira colocação do Campeonato Inglês. Ao fim da 30ª rodada, soma 64 pontos, em uma campanha de dezenove vitórias, sete empates e três derrotas.

Aston Villa e sua última performance

O Aston Villa segue se recuperando na competição e voltou a brigar por vaga no G4. No momento, é o quarto colocado com 59 pontos conquistados em trinta jogos disputados.

Porém, o elenco segue sendo ameaçado pelo Tottenham, que vem logo atrás na quinta colocação com 56 pontos somados, mas com a diferença de ter um jogo a menos que o Aston Villa.

Na última rodada disputada, a equipe comandada por Unai Emery não desperdiçou o mando de campo e venceu, de forma convincente, o Wolverhampton por 2 a 0 no Villa Park. Os gols foram marcados por Diaby aos 36 minutos e por Ezri Konsa, aos 65.