Palpite: Mallorca x Real Madrid – Campeonato Espanhol – 18/8/2024

(Photo by Sergei GAPON / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Começando a temporada 2024/2025 com título, o atual campeão do Campeonato Espanhol, Real Madrid, inicia sua trajetória em uma nova edição contra o Mallorca. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) de domingo (18). As equipes se encontram no Estádio Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca, Espanha. Assista ao confronto na ESPN ou Disney+.

Palpite Mallorca x Real Madrid

Apesar de ter terminado os amistosos realizados entre os meses de julho e agosto de forma invicta, o Mallorca enfrentou apenas equipes de menor relevância no cenário internacional. Do outro lado, o Real Madrid disputou quatro amistosos contra alguns dos principais clubes do mundo, tendo 50% de aproveitamento em sua preparação na pré-temporada.

Querendo provar o valor de seu elenco recheado de estrelas, o Real Madrid teve uma excelente performance recentemente na decisão da Supercopa da UEFA. Neste embate, apesar de ser visitante, é mais qualificado tecnicamente e estruturado taticamente em relação ao Mallorca, sendo o grande favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid”.

Palpite Final: Real Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aposte com segurança nas melhores casas de apostas esportivas

Mallorca e seu desempenho atual

O Mallorca não teve uma boa campanha na temporada passada do Campeonato Espanhol. Teve que se contentar com a 15ª colocação ao final das 38 rodadas, em competição que correu risco de ser rebaixado desde o primeiro turno.

Apesar de ter começado sua preparação para a temporada 2024/2025 há menos de um mês atrás, o Mallorca disputou seis amistosos durante este período.

Nos cinco primeiros, enfrentou apenas equipes da segunda ou terceira divisão do futebol inglês / espanhol, vencendo todos de maneira maiúscula. No último deles, encarou o Bologna, da divisão de elite do futebol italiano, e ficou no empate em 1 a 1 ao final dos 90 minutos.

Real Madrid e sua última performance

O Real Madrid terminou a temporada passada com dois títulos e começou a temporada 2024/2025 com outro. Em sua aparição mais recente, encarou a atual campeã da Liga Europa, Atalanta, na decisão da Supercopa da UEFA.

Em confronto que marcou a tão aguardada estreia de Kyllian Mbappe, o Real Madrid venceu facilmente por 2 a 0 no Estádio PGE Narodowy, na Polônia, com direito a gol da estrela francesa para fechar a conta.

No entanto, nos amistosos de preparação de pré-temporada, a equipe deixou a desejar em seus resultados. Encarando o Albacete, Milan, Barcelona e Chelsea, teve 50% de aproveitamento nestes embates, totalizando duas vitórias e duas derrotas.