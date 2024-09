Palpite: Lyon x Olympiacos – Liga Europa – 26/9/2024

(Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após ter ficado na sexta posição na temporada passada da Ligue 1, o Lyon garantiu vaga direta na fase principal da Liga Europa. Seu adversário de estreia, Olympiacos, teve sua classificação assegurada através da fase qualificatória. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (26). As equipes se encontram no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, França. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Lyon x Olympiacos

Com performances e resultados considerados medianos no começo da temporada, o Lyon chega para sua estreia na Liga Europa como um dos candidatos a brigar por vaga na próxima fase. Enquanto isso, o Olympiacos teve vaga assegurada nesta competição após ter sido o terceiro colocado na edição passada do Campeonato Grego.

Apesar do início de campanha ruim do Lyon na atual temporada do Campeonato Francês, a equipe é mais qualificada tecnicamente que o clube grego. O Olympiacos deve adotar uma postura mais retraída nesta estreia, sendo difícil imaginar que não irá ceder a pressão do clube mandante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Lyon vence”.

Palpite Final: Lyon vence

Lyon e seu desempenho atual

O Lyon vive um péssimo momento na atual temporada. Nas primeiras cinco rodadas do Campeonato Francês, a equipe foi capaz de vencer uma única partida, em duelo que venceu o Strasbourg por 4 a 3.

Nas outras quatro aparições, foi derrotado em três e empatou uma. Na mais recente, conseguiu levar a virada contra o Marselha, mesmo tendo um jogador a mais em campo, por 3 a 2.

Para marcar presença na atual edição da Liga Europa, o Lyon teve que realizar uma campanha considerada regular na última temporada da Ligue 1, onde conseguiu terminar na sexta posição ao final das 34 rodadas.

Olympiacos e sua última performance

O Olympiacos garantiu vaga direta na “Fase da Liga” na atual edição da Liga Europa, depois de ter terminado na terceira colocação do Campeonato Grego 2023/2024. Claro que a equipe almejava o título, para consequentemente brigar por vaga na Liga dos Campeões.

Na atual temporada, a equipe começou bem sua trajetória na Superliga da Grécia. Confirmou 100% dos pontos disputados nas três primeiras rodadas, com vitórias sobre o Volos, Athens Kallithea e Lamia.

Porém, não manteve o mesmo ritmo e somou apenas um ponto nas últimas duas aparições. Nos confrontos em questão, empatou sem gols contra o Panetolikos e perdeu para o Aris por 2 a 1.