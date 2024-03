Palpite: Liverpool x Manchester City – Premier League – 10/3/2024

Photo by Oli SCARFF / AFP







A diferença entre o Liverpool e o Manchester City na tabela é de apenas um ponto e este jogo promete ser o melhor da 28ª rodada. O juiz apita o início neste domingo (10) às 12h45 (de Brasília) no Estádio de Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Assista na ESPN e no STAR+.

Palpite Liverpool x Manchester City

O Liverpool é o atual líder do Campeonato Inglês e vem para este grande confronto com sete vitórias consecutivas. O Manchester City tem invencibilidade de 20 partidas, vencendo 18 vezes e empatando duas. A disputa é válida pela primeira posição da tabela, pois as equipes estão há um ponto de diferença.

Neste cenário, podemos aguardar uma disputa acirrada entre os times e chance alta de muitos gols marcados. Assim, o palpite especial que sugerimos aos apostadores é “Total de Gols – Mais de 2,5”. The Reds possuem o mando de campo e defendem a liderança. Já os Citizens buscam vencer para assumir o topo da tabela.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o Liverpool

O Liverpool vem de ótima vitória no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, goleando o Sparta Praga (República Tcheca) por 5 a 1 no estádio epet ARENA. Os ingleses tiveram uma excelente performance e dominaram o adversário nos 90 minutos.

No primeiro tempo, Mac Allister fez o primeiro gol e Darwin Núñez ampliou marcando duas vezes. Bradley fez contra a própria baliza para os tchecos. Na segunda etapa, Luis Díaz e Szoboszlai completaram com o quinto gol.

A partida mais recente dos Reds pela Premier League foi contra o Nottingham Forest no City Ground Stadium, onde ganhou com o resultado simples de 1 a 0. O time de Jürgen Klopp não estava com a pontaria em dia e acertou somente dois chutes na baliza.

Ao longo dos 90 minutos, os visitantes deram 22 finalizações e controlaram a bola por 71% do tempo. Entre as oportunidades criadas, Darwin Núñez fez o gol da vitória e garantiu mais três pontos para os Reds.

Em primeiro lugar da tabela de classificação do Campeonato Inglês, o Liverpool conta com 63 pontos e está há apenas 1 do segundo. Então, possui 19 sucessos, seis igualdades e perdeu somente duas vezes.

Como chega o Manchester City

O Manchester City vem fazendo uma campanha incrível nesta temporada, com atuações excelentes em todas as competições que vem disputando. Assim, chega com uma grande invencibilidade de 20 partidas, com 18 vitórias e dois empates.

Na classificação geral da Premier League, o City tem acumulado um total de 62 pontos, diferença de somente um para o líder. Dentre as 27 rodadas que já jogou, ganhou 19 vezes, empatou cinco e foi derrotado em três.

O confronto mais recente do time de Guardiola foi contra o Copenhagen no Etihad Stadium, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os ingleses venceram por 3 a 1 e avançaram para as quartas com o agregado de 6 a 2.

Quando recebeu o seu maior rival, Manchester United, no derby pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, conseguiu a vitória por 3 a 1, de virada. Rashford colocou os diabos vermelhos na frente, mas Phil Foden marcou dois gols e Haaland também deixou o seu.

Nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, visitou o Luton Town no estádio Kenilworth Road e o Manchester City venceu com facilidade por 6 a 2. Erling Haaland anotou cinco gols e Kovačić fez o sexto. The Hatters diminuíram com Jordan Clark, marcando duas vezes.