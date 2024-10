Palpite: Liverpool x Chelsea – Campeonato Inglês – 20/10/2024

Darwin Núñez e Luis Díaz marcaram os gols do Liverpool na vitória sobre o Bournemouth (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Isolado na primeira posição da tabela, o Liverpool recebe o Chelsea na oitava rodada do Campeonato Inglês, adversário este que vive bom momento na competição e figura dentro do G4. O jogo começa às 12h30 (de Brasília) de domingo (20). As equipes se encontram no Estádio de Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Assista no Disney+.

Palpite Liverpool x Chelsea

Considerando a participação do Liverpool no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, a equipe chega para o clássico com uma sequência de seis vitórias consecutivas. Do outro lado, o Chelsea também vive bom momento na temporada, ostentando uma invencibilidade de sete partidas consecutivas.

Apesar de ser um palpite considerado levemente arriscado - já que o Chelsea apresenta seu melhor elenco dos últimos anos - os Reds são favoritos em Anfield. Mais produtivos e eficientes no setor ofensivo diante de sua torcida, o Liverpool deve comandar as principais ações da partida e mesmo sendo possível que as duas equipes marquem, deve sair com os três pontos neste clássico. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Liverpool”.

Palpite Final: Liverpool vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Todos os palpites do dia ao seu alcance.

Liverpool e seu desempenho atual

O Liverpool dispensa apresentações desde a chegada de Arne Slot. O novo treinador da equipe foi responsável por apenas uma derrota desde que assumiu o comando, quando perdeu para o Nottingham Forest, em Anfield, na quarta rodada da Premier League.

Nas outras seis partidas disputadas no Campeonato Inglês, 100% de aproveitamento. Por este motivo, os Reds lideram a tabela de forma isolada, tendo 18 pontos somados.

Em paralelo com a divisão de elite do futebol inglês, o Liverpool também marca presença na reta inicial da Liga dos Campeões. Na competição, venceu as duas primeiras rodadas com certa facilidade, sendo os triunfos contra o Milan e Bologna, respectivamente.

Chelsea e sua última performance

O Chelsea segue realizando performances acima das expectativas na atual temporada. A única derrota dos Blues na atual edição do Campeonato Inglês, aconteceu justamente na estreia da competição, quando foram derrotados pelo Manchester City.

Desde então, foram seis rodadas disputadas na Premier League, com quatro vitórias e dois empates neste período. Com as atuações de gala da equipe, consegue figurar no G4 da tabela, estando na quarta posição com 14 pontos somados ao final da 7ª jornada.

Recentemente, o Chelsea também marcou presença na estreia da Liga Conferência. No confronto, não teve a menor dificuldade para superar o Gent, no Stamford Bridge, pelo placar de 4 a 2.