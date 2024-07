Palpite: Libertad x Universidad Católica – Copa Sul-Americana – 17/7/2024

(Foto: Divulgação/Talleres)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em confronto que vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Libertad inicia a série de dois jogos (ida e volta) com o mando de campo contra o Universidad Católica. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, Paraguai. Assista na Disney Plus.

Palpite Libertad x Universidad Católica

Após ter tido a difícil missão de disputar vaga nas oitavas de final da Liberta contra o River Plate e Nacional, o Libertad acabou ficando pelo caminho e terá que se contentar com a disputa da Sula. Enquanto isso, o Universidad Católica cumpriu seu principal objetivo na fase inicial da Sul-Americana, que era terminar na vice-liderança do Grupo B.

Ambas as equipes contam com um nível técnico semelhante e podem se contentar com a igualdade. Além disso, o Universidad Católica é dono de um organizado e eficiente sistema defensivo, sendo improvável que tenha sua rede vazada contra o clube paraguaio. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Libertad e seu desempenho atual

O Libertad foi o grande campeão da fase inicial do Campeonato Paraguaio. Nela, somou 47 pontos ao final da 22ª rodada, resultado de uma campanha maiúscula com 14 vitórias, 6 empates e apenas duas derrotas.

No entanto, o elenco não conseguiu exercer o mesmo feito na fase de grupos da Copa Libertadores. Disputando vaga na fase seguinte com Nacional, River Plate e Deportivo Táchira, era um dos favoritos a avançar.

Porém, conquistou somente duas vitórias em seis rodadas disputadas, ficando à frente apenas do Deportivo Táchira e vendo Nacional e River Plate chegarem aos playoffs.

Universidad Católica e sua última performance

O Universidad Católica teve uma razoável campanha na primeira fase do Campeonato Equatoriano. Terminou na quinta posição em quinze rodadas disputadas, não tendo a menor chance de título ao terminar com dez pontos a menos que o primeiro colocado, Independiente del Valle.

Entretanto, conseguiu confirmar o favoritismo na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em chave com Cruzeiro, Alianza e Unión La Calera, garantiu o avanço para a próxima fase.

Após ter somado 11 pontos em seis rodadas disputadas, terminou na vice-liderança do Grupo B, resultado de uma trajetória com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.