O LDU Quito vem de um um desempenho abaixo do esperado pela terceira rodada do Campeonato Equatoriano. Atuando em casa com o suporte dos torcedores, ficou no empate sem gols com El Nacional. Los Universitarios tiveram 65% de posse de bola, 17 finalizações, mas apenas 3 chutes no gol.