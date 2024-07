Palpite: Juventude x Internacional – Copa do Brasil – 13/7/2024

(Foto: Divulgação/Internacional)







13/07/2024

Seguindo com performances surpreendentes na temporada, o Juventude ganhou o jogo de ida contra o Internacional por 2 a 1 e precisa apenas do empate neste jogo de volta para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (13). As equipes se encontram no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Assista no Prime Video.

Palpite Juventude x Internacional

Em bom momento na temporada, o Juventude conseguiu a façanha de abrir vantagem em pleno Beira-Rio, vencendo o jogo de ida da terceira rodada por 2 a 1. Do outro lado, o Internacional atravessa um péssimo momento na temporada, chegando a cinco partidas consecutivas sem vitória após ser surpreendido pelo Juventude.

Ainda que o resultado tenha sido decepcionante para o Colorado no jogo de ida, a equipe foi melhor durante os 90 minutos. Tendo um elenco mais qualificado tecnicamente do que o Juventude, é novamente o favorito neste embate. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Internacional”.

Palpite Final: Internacional vence

Juventude e seu desempenho atual

O Juventude segue provando que tem nível para ser considerado a terceira maior potência do futebol no Rio Grande do Sul atualmente. Na última rodada disputada na Série A do Brasileirão, goleou o Grêmio por 3 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi.

Já na última vez que entrou em campo, visitou o próprio Internacional em jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil. Mesmo atuando no Beira-Rio, não se amedrontou e abriu o placar com Gilberto aos 36’.

Na segunda etapa, sofreu um pênalti e o próprio Gilberto cobrou, mas dessa vez perdeu a oportunidade de ampliar o marcador. O Inter empatou com Enner Valencia, mas Luís Oyama, nos acréscimos, deu o triunfo por 2 a 1 ao Juventude.

Internacional e sua última performance

O Internacional atravessa um péssimo momento na temporada. No jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, foi surpreendido pelo Juventude por 2 a 1, apesar de ter tido maior posse de bola e mais finalizações durante os 90 minutos.

Na Série A do Brasileirão, a coisa é ainda mais complicada para o Colorado. Sem vencer há quatro rodadas consecutivas, perdeu a mais recente para o Vasco da Gama, no Beira-Rio, por 2 a 1.

Fruto da fase ruim, também segue despencando na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, é o 11º colocado com 19 pontos somados ao final da 16ª rodada, resultado de uma trajetória com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.