Palpite: Juventude x Criciúma – Campeonato Brasileiro – 27/7/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

As duas equipes seguem com dificuldade em pontuar nas últimas rodadas. Próximos à zona de rebaixamento, Juventude e Criciúma protagonizaram um embate de suma importância em suas respectivas primeiras aparições no segundo turno. O jogo começa às 19h (de Brasília) de sábado (27). As equipes se encontram no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Assista no Premiere.

Palpite Juventude x Criciúma

Apesar de não vencer há três rodadas, o Juventude segue em clima de festa com a diretoria e seus torcedores, tendo vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil recentemente e apenas uma derrota nas últimas seis partidas. Do outro lado, o Criciúma atravessa um momento terrível na Série A do Brasileirão, tendo uma sequência de cinco rodadas sem vitória e apenas um triunfo nas últimas oito partidas.

Ainda que as duas equipes passem por momentos semelhantes nesta competição, o Juventude mostra mais confiança em suas partidas desta temporada - especialmente atuando no Alfredo Jaconi - sendo improvável que não some mais três pontos contra o Majestoso. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Juventude”.

Palpite Final: Juventude vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Juventude e seu desempenho atual

O Juventude segue cumprindo as expectativas da diretoria e de seus torcedores na atual temporada. Apesar deste fato, vive uma sequência negativa de três rodadas sem vitória na Série A do Brasileirão.

Na tabela, os resultados não tem interferido tanto na campanha do clube gaúcho, que é o 12º colocado e figura entre os classificados para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

Recentemente, o Juventude também garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, depois de surpreender a todos e eliminar o Internacional por 3 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta) da terceira rodada.

Criciúma e sua última performance

O Criciúma teve um excelente início de campanha no Brasileirão, voltou a ter uma sequência positiva entre a 10ª e 14ª rodada, mas desandou mais uma vez nas aparições recentes.

Sem vencer há cinco rodadas, o Majestoso se aproxima cada vez mais do Z4. Na última vez que entrou em campo, recebeu o Fortaleza no Estádio Heriberto Hulse e ficou apenas no empate por 1 a 1.

Dessa forma, é o 14º colocado ao final dos 19 jogos disputados no primeiro turno, tendo 18 pontos conquistados. Mesmo assim, é válido ressaltar que o clube catarinense possui dois jogos a menos disputados em relação a maioria dos participantes, por ter rodadas que foram adiadas e ainda serão repostas.