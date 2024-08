Palpite: Juventude x Corinthians – Copa do Brasil – 29/8/2024

Foto: Gabriel Machado/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em grande fase nas copas que faz parte, o Corinthians terá a difícil missão de buscar vaga no top 4 da Copa do Brasil diante do Juventude, adversário este que eliminou o Fluminense na fase anterior. O jogo começa às 20h (de Brasília) da quinta-feira (29). As equipes se encontram no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Palpite Juventude x Corinthians

Em bom momento na temporada, o Juventude segue cumprindo as expectativas na divisão de elite do futebol brasileiro e surpreende ao continuar na briga pelo título da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Corinthians vive um grande momento na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mas continua realizando uma trajetória decepcionante na Série A do Brasileirão.

Mesmo que o favoritismo esteja apontado para o Juventude por atuar no Alfredo Jaconi, o clube paulista tem conseguido se portar de maneira eficiente quando atua como visitante. Em um jogo que promete ser truncado e com poucas chances reais de gol para os dois lados, é provável que termine na igualdade. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Juventude e seu desempenho atual

O Juventude continua surpreendendo até mesmo o seu torcedor mais otimista na atual temporada. No começo do ano, vale lembrar que o elenco conseguiu chegar até a decisão do Campeonato Gaúcho, onde foi vice-campeão ao perder a decisão contra o Grêmio.

Na divisão de elite do futebol brasileiro, a equipe comandada por Jair Ventura segue oscilando nas últimas rodadas, mas cumpre as expectativas. Na 11ª colocação ao final da 24ª rodada, segue distante da zona de rebaixamento e isso basta aos seus torcedores.

Na Copa do Brasil, a campanha do clube gaúcho tem sido esplêndida. Após eliminar o Internacional na terceira rodada, despachou o Fluminense nas oitavas de final, seguindo como a maior surpresa nesta fase da competição.

Corinthians e sua última performance

O Corinthians vive situações opostas nas competições que faz parte neste segundo semestre. Na Série A do Brasileirão, segue em situação delicada e continua brigando, ponto a ponto, para se livrar da zona de rebaixamento ao final da 24ª rodada.

Todavia, tem focado nos torneios mata-mata na atual temporada. Recentemente, garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, depois de empatar em 2 a 2 no agregado dos jogos das oitavas e eliminar o Red Bull Bragantino nas penalidades máximas.

Antes disso, também se fez presente nas quartas de final da Copa do Brasil. No confronto em questão, também empatou no agregado dos jogos (0 a 0) diante do Grêmio, conseguindo avançar na competição na disputa de pênaltis.