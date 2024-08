Palpite: Juventude x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 11/8/2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Primeiro colocado do Brasileirão, o Botafogo encara o Juventude, que vive sua maior sequência de rodadas sem vitória da temporada. O jogo começa às 11h (de Brasília) de domingo (11). As equipes se encontram no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Juventude x Botafogo

Depois de realizar um bom início de campanha, o Juventude desandou no Campeonato Brasileiro, estando há cinco rodadas sem vitória e cada vez mais próximo do Z4. Do outro lado, o Botafogo vive um momento conturbado na temporada, vindo de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ambas as equipes vivem seu pior momento na temporada. No entanto, o Botafogo pode recuperar a confiança caso confirme o favoritismo diante do clube gaúcho, tendo a chance de se isolar ainda mais na ponta do Brasileirão. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Botafogo vence”.

Palpite Final: Botafogo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar em futebol? Veja como usar o código de afiliado Betnacional

Juventude e seu desempenho atual

O Juventude conseguiu, em sua aparição mais recente, uma classificação surpreendente às quartas de final da Copa do Brasil. Desbancou o Fluminense na fase anterior, depois de superar o Tricolor Carioca por 5 a 4 no agregado dos jogos (ida e volta).

No entanto, a campanha do clube gaúcho começou a desandar na Série A do Brasileirão. Sem vencer há cinco rodadas consecutivas, se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento, apesar de estar na 13ª colocação neste momento.

Ao final da 21ª rodada, soma 22 pontos, resultado de uma trajetória com cinco vitórias, sete empates e sete derrotas. No entanto, vale lembrar que o elenco possui dois jogos a menos em relação a maioria dos competidores, que foram adiados e serão repostos em breve.

Botafogo e sua última performance

O Botafogo acabou de sofrer uma eliminação inesperada nas oitavas de final da Copa do Brasil. Contra o Bahia, empatou o primeiro jogo por 1 a 1 no Olímpico Nilton Santos, mas foi derrotado no confronto de volta por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.

No Campeonato Brasileiro, teve uma sequência ruim entre a 19ª e a 20ª rodada. Neste período, somou apenas um ponto na tabela e viu o Flamengo ultrapassá-lo, ficando na vice-liderança.

Porém, o Rubro-Negro tropeçou na rodada anterior e o Fogão voltou a vencer, retomando a liderança da tabela. O triunfo do Botafogo aconteceu contra o lanterna da tabela, Atlético-GO, onde venceu o clube goiano por 4 a 1, em pleno Estádio do Dragão.