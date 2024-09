Palpite: Japão x China – Eliminatórias Asiáticas para Copa de 2026 – 5/9/2024

Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Sendo a maior potência do futebol asiático nos últimos anos, o Japão chega como grande favorito a garantir a liderança do Grupo C nas eliminatórias. Seu primeiro oponente, China, dificilmente conseguirá realizar este feito. O jogo começa às 7h35 (de Brasília) da quinta-feira (5). As equipes se encontram no Estádio Saitama 2002, em Saitama, Japão.

Palpite Japão x China

Nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, o Japão é com certeza a seleção a ser batida neste momento, vindo de uma campanha com 100% de aproveitamento na segunda fase da competição. Enquanto isso, a China teve performances medianas na fase anterior, garantindo vaga nesta altura do torneio com bastante dificuldade.

Não há comparação entre as seleções. Muito mais sólido e eficiente no setor ofensivo, a Seleção Japonesa deve buscar não apenas os três pontos diante de sua torcida, mas também a goleada diante dos chineses. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Japão vence”.

Palpite Final: Japão vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Os palpites do dia mais atualizados, a um clique de distância.

Japão e seu desempenho atual

O Japão segue surpreendendo com suas incríveis performances em território asiático. Na segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, garantiu 100% dos pontos disputados nas seis rodadas disputadas.

Além disso, cinco desses seis jogos foram vencidos por goleada pelos japoneses, mostrando enorme eficiência no setor ofensivo. Outra estatística que chama atenção, é que a seleção sofreu apenas um gol ao longo de sua campanha.

No entanto, vale destacar que a Seleção Japonesa não fez jus ao favoritismo na Copa Asiática, que foi disputada no começo deste ano. No torneio, acabou surpreendida ao cruzar o caminho do Irã, sendo eliminada nas quartas de final.

China e sua última performance

A China surpreendeu negativamente na segunda fase das Eliminatórias da Copa do Mundo. Em grupo com Coréia do Sul, Tailândia e Singapura, era a grande favorita a se classificar com certa margem na vice-liderança.

No entanto, teve extrema dificuldade para avançar à terceira fase. Com uma campanha marcada por duas vitórias, dois empates e também duas derrotas, garantiu nove dos 18 pontos disputados, conseguindo a vaga na 2ª posição por ter vencido o confronto direto contra a Tailândia.

Em janeiro deste ano, também disputou a Copa Asiática. Com uma campanha decepcionante, foi eliminada ainda na fase de grupos sem vencer uma rodada sequer, em confrontos contra o Tajiquistão, Líbano e Catar, respectivamente.