Palpite: Itália x Israel – Liga das Nações da Europa – 14/10/2024

Seleção da Itália comemora gol de Cambiaso contra a Bélgica, pela Liga das Nações (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 12:38 • Rio de Janeiro

Sendo a única seleção que ainda não foi derrotada no Grupo 2, a Itália encara Israel na 4ª rodada da Liga das Nações, adversário este que ainda não pontuou na competição. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de segunda-feira (14). As equipes se encontram no Estádio Friuli, em Udine, Itália. Assista no Disney+.

Palpite Itália x Israel

Após ter vencido as duas primeiras rodadas, a Itália acabou empatando na última vez que entrou em campo contra a Bélgica, em partida que chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no marcador. Do outro lado, Israel segue demonstrando toda sua inferioridade técnica e tática em relação aos demais participantes do Grupo 2, sendo a única seleção que ainda não pontuou na chave.

Não há maiores razões para crermos em um resultado diferente. A Seleção Italiana apresenta um elenco muito mais estruturado taticamente, tem maior potencial ofensivo e terá o mando de campo em Udine diante da Seleção Israelense. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Itália”.

Palpite Final: Vitória da Itália

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Itália e seu desempenho atual

A Itália segue surpreendendo positivamente pelas excelentes performances na atual edição da Liga das Nações. Na estreia da competição, teve que visitar a França no Parc des Princes.

Em confronto que os franceses conseguiram abrir o placar no primeiro minuto de jogo, a Seleção Italiana não se amedrontou e buscou uma incrível reação, vencendo de virada por 3 a 1.

Na rodada seguinte, confirmou o favoritismo com mais dificuldade do que o imaginado contra Israel, por 2 a 1. Por fim, diante da Seleção Belga, chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no marcador, mas cedeu o empate em 2 a 2 após ter Pellegrini expulso.

Israel e sua última performance

Israel mostra toda sua dificuldade em atuar na Liga A desta competição. Estando no “grupo da morte”, teve a infelicidade de cair em chave com Bélgica, Itália e França.

Na estreia, não teve maiores chances de pontuar contra a Seleção Belga, onde acabou superada por 3 a 1. Na rodada seguinte, diante da Itália, atuou em campo neutro e foi derrotada por 2 a 1.

Por fim, mais uma vez jogando em campo neutro (Bozsik Arena, Hungria), foi goleada pela Seleção Francesa, em confronto que terminou com apenas 32% da posse de bola e um chute no alvo.