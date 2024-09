Palpite: Irlanda x Inglaterra – Liga das Nações da Europa – 7/9/2024

(Foto: Adrian DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Terceira colocada na edição 2018/2019, a Seleção Inglesa busca figurar mais uma vez na Liga A da Liga das Nações. Sua primeira adversária nesta edição será a Irlanda, que terá o apoio da torcida nesta estreia. O jogo começa às 13h (de Brasília) de sábado (7). As equipes se encontram no Aviva Stadium, em Dublin, Irlanda. Assista ao confronto no SporTV.

Palpite Irlanda x Inglaterra

Conseguindo se manter na Liga B na edição passada, a Irlanda terá como principal objetivo ficar na segunda ou terceira posição do Grupo 2 na temporada 2024/2025. Do outro lado, a Inglaterra chega confiante para a atual edição da Liga das Nações, podendo retornar a Liga A depois de ter sido rebaixada na competição anterior.

Cada vez mais confiante, a Seleção Inglesa deve realizar uma excelente campanha na Liga das Nações. Tendo jogadores muito mais qualificados tecnicamente e uma equipe mais estruturada taticamente que os irlandeses, dificilmente não sairá de Dublin com os três pontos somados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inglaterra”.

Palpite Final: Inglaterra vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Irlanda e seu desempenho atual

A Irlanda não entrou em campo para disputar campeonatos oficiais na atual temporada. Nos únicos quatro jogos disputados em 2024, todos foram em amistosos realizados na data FIFA, tendo duas derrotas, um empate e uma vitória nesta sequência.

A última competição disputada pela Seleção Irlandesa foi nas Eliminatórias da Euro 2024, que teve seus jogos realizados no ano passado. Com uma campanha de duas vitórias e seis derrotas em oito rodadas disputadas, sequer garantiu vaga na repescagem.

Na última Liga das Nações, a Irlanda deu “sorte” que a Armênia caiu em seu grupo. Dona de uma campanha ruim (sete pontos somados), só não foi rebaixada para a Liga C porque os armênios tiveram capacidade de somar apenas três pontos.

Inglaterra e sua última performance

A Inglaterra segue longe de surpreender dentro das quatro linhas, algo que é esperado de uma seleção recheada de estrelas. No entanto, teve uma campanha de gala na última competição que disputou.

Na Euro 2024, garantiu a classificação para os playoffs após somar cinco pontos em grupo com Sérvia, Dinamarca e Eslovênia. Na sequência, eliminou a Eslováquia e a Suíça nas duas primeiras fases do mata-mata, sendo ambos os triunfos após o tempo regulamentar.

Nas semifinais, venceu a Holanda durante os 90 minutos, pelo placar de 2 a 1. Por fim, disputou o título contra a Seleção Espanhola, em jogo que apesar de ter marcado com Cole Palmer aos 73’, foi derrotada por 2 a 1.