Palpite: Irlanda x Grécia – Liga das Nações da Europa – 10/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 02:00 • Rio de Janeiro

Em desempenho sólido da Grécia na rodada inaugural, a seleção goleou a Finlândia e figura na liderança do Grupo 2 na Liga B. Diferente da Irlanda, que perdeu sua estreia e aparece na penúltima posição. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da terça-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Aviva, em Dublin, Irlanda. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Irlanda x Grécia

Começando da pior forma possível na Liga das Nações, a Irlanda acabou derrotada, mesmo atuando como mandante, na estreia da competição. Enquanto isso, a Grécia teve um desempenho esplêndido na rodada inaugural da Liga B, disparando na liderança do Grupo 2 ao golear a Finlândia por 3 a 0.

Mesmo que o resultado da Grécia tenha sido surpreendente na estreia, a seleção não deve repetir este feito na segunda rodada. A Irlanda terá o apoio da torcida local em Dublin e poderá se contentar com seu primeiro ponto nesta rodada, sendo arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das duas seleções. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Irlanda e seu desempenho atual

A Irlanda segue com dificuldade em realizar campanhas sólidas e performances consistentes nos últimos anos. Antes da Liga das Nações, sequer fez parte da Euro 2024, depois de ter sido eliminada nas eliminatórias da competição.

Neste ano, se fez presente apenas em jogos amistosos até o mês de agosto. Nos quatro confrontos de preparação que disputou, perdeu dois deles, empatou um e venceu também em apenas uma oportunidade, quando desbancou a Hungria por 2 a 1.

Na rodada inaugural da Liga das Nações, recebeu a Inglaterra no Estádio Aviva. Diante da superioridade técnica e tática da seleção adversária, não conseguiu pontuar e mesmo atuando em Dublin, foi derrotada por 2 a 0.

Grécia e sua última performance

A Grécia realizou uma performance surpreendente e consistente na estreia da Liga B. Não desperdiçando o mando de campo no Georgios Karaiskakis Stadium, venceu a Seleção Finlandesa por 3 a 0, em jogo que teve apenas 46% da posse de bola sob seu domínio.

No entanto, vale ressaltar que a Seleção Grega também tem tido resultados abaixo das expectativas nos últimos anos. Na última edição da Liga das Nações, foi promovido da Liga C, em campanha que venceu cinco das seis rodadas disputadas.

No começo deste ano, decepcionou ao sequer marcar presença na última edição da Eurocopa, sendo eliminada na fase de qualificação ao cruzar o caminho da Geórgia na fase final da repescagem.