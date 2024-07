Palpite: Internacional x Juventude – Copa do Brasil – 10/7/2024

(Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro

Finalmente o último confronto de ida da terceira rodada da Copa do Brasil será realizado. Internacional e Juventude se enfrentam em partida que o Colorado quer se vingar da eliminação no estadual gaúcho no início do ano. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Assista no Prime Video.

Palpite Internacional x Juventude

Vindo de uma sequência recente de quatro rodadas sem vitória na Série A do Brasileirão, o Internacional chega como favorito nesta terceira rodada da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Juventude chega motivado para este primeiro embate contra o Inter, depois de ter goleado o Grêmio no Alfredo Jaconi.

Apesar do momento ruim, o Colorado segue tendo um elenco mais qualificado tecnicamente. Sabendo da importância de iniciar o jogo de ida em vantagem, deve pressionar o Juventude durante os 90 minutos e sair com a vantagem no marcador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Internacional”.

Palpite Final: Internacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Internacional e seu desempenho atual

O Internacional confirmou o favoritismo na última fase da Copa do Brasil sem maiores problemas. Contra o Nova Iguaçu, não se intimidou em atuar no Rio de Janeiro em jogo único, onde venceu com facilidade por 2 a 0.

No entanto, na Série A do Brasileirão, a equipe segue atravessando sua pior sequência de resultados. Sem vencer há quatro rodadas, foi derrotado na última vez que entrou em campo pelo Vasco por 2 a 1, em confronto que atuou no Beira-Rio.

Mesmo assim, ocupa a metade superior da tabela ao final da 15ª rodada. Com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas, soma 19 pontos e segue tendo como principal objetivo na temporada terminar entre os quatro primeiros.

Juventude e sua última performance

O Juventude segue com campanhas acima das expectativas na atual temporada. Na divisão de elite do futebol brasileiro, ocupa a 11ª colocação, resultado de cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Na última vez que entrou em campo, conquistou seu triunfo mais expressivo e surpreendente da temporada. Contra o Grêmio no Alfredo Jaconi, atropelou seu conterrâneo gaúcho por impressionantes 3 a 0.

Na Copa do Brasil, teve uma sólida atuação na segunda rodada. Contra o Paysandu, fez jus ao mando de campo em jogo único e superou o clube paraense, por 3 a 1.