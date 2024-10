Palpite: Internacional x Grêmio – Campeonato Brasileiro – 19/10/2024

Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Buscando objetivos diferentes na edição do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Internacional se enfrentam na 30ª rodada, com o Colorado buscando vaga no G4 e o Tricolor Gaúcho se distanciar de vez do Z4. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (19). As equipes se encontram no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Assista no Premiere.

Palpite Internacional x Grêmio

Em incrível fase, o Internacional segue se aproximando do G4 no Campeonato Brasileiro, tendo apenas cinco pontos a menos que o quarto colocado, Flamengo. Do outro lado, o Grêmio segue oscilando na Série A do Brasileirão e ainda corre riscos de ser rebaixado na atual temporada.

O Colorado embalou de vez na Série A do Brasileirão. Sem perder há nove rodadas consecutivas, dificilmente o elenco comandado por Roger Machado terá sua invencibilidade encerrada no Grenal, tendo ainda o apoio de sua torcida no Beira-Rio. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Internacional”.

Palpite Final: Internacional vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Internacional e seu desempenho atual

O Internacional precisava de um novo treinador. Desde a chegada de Roger Machado, a equipe embalou uma sequência positiva na temporada, ostentando uma invencibilidade de nove rodadas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

Na última vez que entrou em campo, quase perdeu a invencibilidade ao visitar o Corinthians, na Neo Química Arena. Perdia por 2 a 1 até os momentos finais dos acréscimos, quando Ricardo Mathias aproveitou passe de Alan Patrick e empatou o confronto.

Com mais um ponto conquistado na rodada anterior, o Colorado passou o Bahia na tabela e agora ocupa a sexta posição. Com 46 pontos somados, faz uma trajetória marcada por doze vitórias, dez empates e seis derrotas.

Grêmio e sua última performance

O Grêmio segue oscilando na divisão de elite do futebol brasileiro. Apesar de mostrar grande eficiência no setor ofensivo nas últimas rodadas, deixa a desejar no sistema defensivo.

Nas últimas sete rodadas disputadas, marcou pelo menos um gol em seis delas, mas também teve sua rede violada na mesma proporção. Na partida mais recente, visitou o Atlético-MG, na Arena MRV, e saiu derrotado de Belo Horizonte, pelo placar de 2 a 1.

Na tabela da Série A do Brasileirão, é o 11º colocado com 35 pontos somados ao final da 29ª rodada. Sua trajetória é resolvida até o momento em dez vitórias, cinco empates e quatorze derrotas.