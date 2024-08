Palpite: Internacional x Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 11/8/2024

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em terrível fase na temporada, o Internacional segue buscando sua recuperação na Série A do Brasileirão, beirando o Z4 na reta inicial do segundo turno. Seu adversário desta rodada, Athletico-PR, continua próximo ao G6. O jogo começa às 19h (de Brasília) de domingo (11). As equipes se encontram no Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Internacional x Athletico-PR

Ostentando uma sequência vexatória de onze partidas sem vitória, o Internacional precisa reagir na Série A do Brasileirão, seguindo próximo a zona de rebaixamento neste começo de segundo turno. Do outro lado, o Athletico-PR segue em um momento conturbado na divisão de elite do futebol brasileiro, mas avançou às quartas de final da Copa do Brasil recentemente.

Com o calendário cheio, o Athletico-PR deve chegar esgotado para este duelo. Ao contrário do Internacional, que segue disputando apenas a Série A do Brasileirão e precisa voltar a somar três pontos, tendo o apoio de sua torcida para realizar este feito. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Internacional vence”.

Palpite Final: Internacional vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Internacional e seu desempenho atual

O Internacional faz vexatórias campanhas em todas as competições que disputou e segue disputando na atual temporada. Recentemente, deixou a briga pelo título da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, sendo eliminado em ambos os torneios.

No Campeonato Brasileiro, surpreende negativamente pelo baixo rendimento. Na 16ª posição, possui 21 pontos conquistados ao final da 21ª rodada, resultado de uma campanha com cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Sem vencer há onze partidas consecutivas, o Colorado empatou seus dois embates mais recentes contra o Bahia e Palmeiras, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR caiu de rendimento na Série A do Brasileirão. Nas últimas cinco rodadas, foi capaz de vencer apenas duas, quando superou o Cuiabá e o Atlético-GO, sendo ambos os triunfos fora de casa.

Agora, a equipe que brigava por vaga no G4, tenta se manter na metade superior da tabela. Na oitava colocação, possui o total de 28 pontos conquistados, que são resultados de uma trajetória com oito vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Ao menos, o Furacão faz excelentes performances nas competições que disputa de forma paralela. Recentemente, chegou às oitavas de final da Copa Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil, seguindo vivo na briga por três títulos neste segundo semestre de 2024.