Palpite: Inter de Milão x Estrela Vermelha – Liga dos Campeões – 01/10/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após empatar contra o Manchester City na estreia da Liga dos Campeões, a Inter terá pela primeira vez o mando de campo na competição, tendo pela frente o Estrela Vermelha na 2ª rodada. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (1). As equipes se encontram no Estádio San Siro, em Milão, Itália. Assista este confronto na Max.

Palpite Inter de Milão x Estrela Vermelha

Apesar de ter ficado apenas no empate na estreia da competição, a Inter de Milão encarou o favorito ao título da Champions, sendo por este motivo um bom resultado. Enquanto isso, o Estrela Vermelha teve o mando de campo contra o Benfica na rodada inaugural, mas mesmo assim não pontuou ao ser derrotado por 2 a 1.

São equipes de níveis diferentes. Enquanto a Inter de Milão deve brigar pelas primeiras posições da tabela, o Estrela Vermelha sequer deve se classificar ao final da ‘Fase da Liga’, sendo improvável um resultado diferente que não o triunfo do clube italiano. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter de Milão”.

Palpite Final: Inter de Milão vence

Inter de Milão e seu desempenho atual

A Inter de Milão não quer perder o trono de atual campeã do Campeonato Italiano. Na temporada passada, a equipe foi definitivamente a grande potência do futebol de seu país, já que além do título conquistado na Série A, foi também o clube italiano que teve a melhor campanha na última Champions.

Porém, perdeu recentemente o grande clássico contra o Milan em San Siro. A partida em questão foi válida pela quinta rodada do Campeonato Italiano, onde mesmo com a Inter tendo o apoio de sua torcida a seu favor, acabou surpreendida por 2 a 1.

Na estreia da Liga dos Campeões, teve pela frente a difícil missão de encarar o Manchester City. Mesmo atuando no Etihad Stadium, o clube italiano cumpriu bem o seu papel e não cedeu a pressão do clube inglês, saindo com um ponto conquistado da estreia, proveniente de um empate sem gols.

Estrela Vermelha e sua última performance

O Estrela Vermelha segue sendo o clube mais dominante e a principal potência do futebol sérvio. Atual nove vezes campeão consecutivo da competição, lidera mais uma vez a tabela da atual edição.

Com 25 pontos somados ao final da nona rodada, é o líder isolado, em uma trajetória invicta e marcada por oito vitórias e um empate. Além disso, apresenta estatísticas robustas na tabela, com 27 tentos assinalados e apenas 5 sofridos.

No entanto, não conseguiu pontuar na estreia da Champions. Mesmo tendo o mando de campo a seu favor, foi superado pelo Benfica no Estádio Rajko Mitic, pelo placar de 2 a 1.