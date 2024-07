Palpite: Inglaterra x Suíça – Eurocopa – 06/07/2024

(Foto: Adrian Dennis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Apesar de seguir apresentando performances pouco convincentes, a Inglaterra segue como favorita ao título na Euro 2024. Nas quartas de final encara a Suíça, que eliminou a Itália na fase anterior. O jogo começa às 13h (de Brasília) de sábado (6). As equipes se encontram na Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf, Alemanha. Assista na Cazé TV e SporTV.

Palpite Inglaterra x Suíça

Vindo de três empates consecutivos no tempo regulamentar, a Inglaterra segue em busca de atuações mais robustas na Eurocopa, apesar de seguir invicta na competição. Do outro lado, a Suíça viveu uma situação semelhante a de sua adversária na fase de grupos, mas conseguiu um triunfo surpreendente contra a Itália por 2 a 0 nas oitavas de final.

Ainda que a Seleção Inglesa não tenha passado tanta confiança em sua campanha, jogadores experientes costumam aparecer em jogos decisivos. Contando com um elenco de nível técnico maior que dos suíços, devem avançar às semifinais ainda no tempo regulamentar. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inglaterra”.

Palpite Final: Vitória da Inglaterra

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Inglaterra e seu desempenho atual

A Inglaterra segue com dificuldade em apresentar atuações condizentes a grandeza de seu elenco nesta Euro 2024. Na fase de grupos, conquistou apenas uma vitória nas três rodadas disputadas, quando superou a Sérvia por 1 a 0 na estreia.

Nas rodadas seguintes, ficou no empate por 1 a 1 contra a Seleção Dinamarquesa e na igualdade sem gols diante da Eslovênia. Mesmo assim, assegurou a liderança do Grupo C com apenas cinco pontos somados.

Nas oitavas de final, perdia para a Eslováquia por 1 a 0, com gol que foi assinalado por Schranz aos 25’. Porém, com gol de Bellingham no último lance do tempo regulamentar, empatou em 1 a 1. Na prorrogação, Harry Kane balançou as redes e garantiu o avanço dos ingleses para a próxima fase.

Suíça e sua última performance

A Suíça segue cumprindo as expectativas na atual edição da Eurocopa. Após apresentações sólidas nos amistosos preparatórios para esta competição, era esperado que conquistasse vaga na fase mata-mata.

Dito e feito, com uma vitória maiúscula contra a Hungria na rodada inaugural por 3 a 1, e dois empates nas rodadas seguintes diante da Escócia e Alemanha, garantiu a vice-liderança do Grupo A.

Nas oitavas de final, teve uma performance surpreendente. Contra a Seleção Italiana, dominou o confronto do começo ao fim e com gols de Remo Freuler e Ruben Vargas, venceu o confronto por 2 a 0 no tempo regulamentar.