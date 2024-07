Palpite: Huachipato x Racing-URU – Copa Sul-Americana – 16/7/2024

(Foto: Dibvulgação/Huachipato)







Publicada em 16/07/2024 - 04:00

Depois de uma campanha mediana na fase inicial da Copa Libertadores, o Huachipato faz sua primeira aparição na Sula, onde disputará vaga nas oitavas de final da competição contra o Racing-URU. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (16). As equipes se encontram no Estádio CAP, em Talcahuano, Chile. Assista na Disney Plus.

Palpite Huachipato x Racing-URU

Após ter ficado na terceira colocação do Grupo C na Copa Libertadores, o Huachipato teve que se contentar com sua vaga garantida na segunda rodada da Sul-Americana. Enquanto isso, o Racing-URU realizou uma trajetória acima das expectativas na fase inicial da Sula, já que sequer era esperado sua presença no mata-mata.

Com uma campanha surpreendente na fase inicial da Copa Sul-Americana, o Racing-URU deve conseguir seu principal objetivo neste jogo de ida, que é segurar a igualdade ao fim dos 90 minutos para decidir tudo em seu estádio. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Huachipato e seu desempenho atual

O Huachipato não conseguiu uma boa campanha na fase de grupos da Copa Libertadores. Em um grupo com The Strongest, Grêmio e Estudiantes, seu feito foi ficar na terceira posição ao final das seis rodadas.

Realizou uma trajetória com duas vitórias, dois empates e também duas derrotas, que totalizaram oito pontos. Dessa forma, teve direito a ingressar na segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Na divisão de elite do futebol chileno, o Huachipato faz uma campanha muito abaixo das expectativas até o final da 15ª rodada, estando na 11ª colocação com apenas 16 pontos somados.

Racing-URU e sua última performance

O Racing-URU segue realizando campanhas pouco sólidas nas competições regionais de seu país. No Campeonato Uruguaio, ficou apenas na sétima posição entre os 16 participantes da primeira fase.

Neste momento, disputa o chamado “intermediate round” na divisão de elite do futebol uruguaio, onde mais uma vez faz uma trajetória mediana e figura na quinta posição do Grupo A.

Na Copa Sul-Americana, surpreendeu até mesmo o seu torcedor mais otimista ao avançar para a segunda rodada, já que em grupo com Corinthians, Argentinos Juniors e Nacional, terminou na vice-liderança e chegou aos playoffs.