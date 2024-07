Palpite: Holanda x Turquia – Eurocopa – 06/07/2024

Foto: Adrian DENNIS / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 01:04 • Rio de Janeiro

Depois de superar a Romênia por 3 a 0 na fase anterior, Holanda encara a Seleção Turca nas quartas de final da Euro 2024, adversária que surpreendeu a Áustria na última vez que entrou em campo. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (6). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Berlim, em Berlim, Alemanha. Assista na Cazé TV e SporTV.

Palpite Holanda x Turquia

Com atuação de gala nas oitavas de final, a Holanda segue sendo uma forte candidata a brigar por vaga na decisão da Euro 2024. Do outro lado, a Turquia contrariou as estatísticas e despachou a Áustria na fase anterior, podendo chegar pela primeira vez na história nas semifinais da Eurocopa.

Sabendo de sua inferioridade técnica, a Seleção Turca deve adotar um estilo de jogo defensivo. Contra um elenco holandês que costuma criar diversas chances de gol em suas partidas, dificilmente não cederá a pressão em algum momento. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Holanda”.

Palpite Final: Vitória da Holanda

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Holanda e seu desempenho atual

A Holanda segue sendo uma das seleções que mais finalizou até o momento nesta Euro 2024. Iniciou sua campanha com uma vitória pouco convincente contra a Polônia, mas garantiu os três pontos, de virada, por 2 a 1.

Nas duas rodadas seguintes, foi capaz de somar apenas um ponto. Resultado de um empate sem gols contra a França e uma derrota para a Áustria por 3 a 2, avançou às oitavas de final na terceira posição do Grupo D.

Mesmo assim, contou com a sorte e encarou a Romênia na primeira fase do mata-mata, que garantiu a liderança do Grupo E. Em confronto controlado para os holandeses desde o primeiro minuto, venceu por 3 a 0, com gols feitos por Cody Gakpo e Donyell Malen (2x).

Turquia e sua última performance

A Turquia terá a chance de alcançar as semifinais da Eurocopa pela primeira vez na história. Sua melhor campanha foi no ano de 2000, quando chegou até as quartas de final e acabou eliminada por Portugal.

Em sua trajetória surpreendente pela Euro 2024, somou seis dos nove pontos disputados no Grupo F. Dessa forma, garantiu a vice-liderança ao final da 3ª rodada, ficando à frente das seleções de Geórgia e República Tcheca.

Nas oitavas de final, era o “azarão” contra a Áustria. Mesmo assim, não se intimidou e abriu 2 a 0 no marcador, com os dois gols sendo assinalados por Demiral. Gregoritsch chegou a diminuir para os austríacos, mas a Seleção Turca garantiu o triunfo por 2 a 1.