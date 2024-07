Palpite: Holanda x Inglaterra – Eurocopa – 10/7/2024

(Foto: Adrian Dennis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 01:02 • Rio de Janeiro

Longe de protagonizar uma grande campanha, a Inglaterra fez o suficiente para alcançar as semifinais. Em busca da vaga pela decisão, terá pela frente a Holanda, que segue com performances mais robustas. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (10). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista na Globo e SporTV.

Palpite Holanda x Inglaterra

Apresentando um excelente potencial ofensivo em suas aparições na Euro 2024, a Holanda marcou dez gols em cinco jogos e segue confiante na competição. Enquanto isso, a Inglaterra segue evitando a eliminação nos instantes finais das últimas partidas disputadas, conquistando vaga na semifinal recentemente após eliminar a Suíça nos pênaltis.

Ainda que a Holanda tenha realizado performances mais consistentes na atual edição da Eurocopa, a Seleção Inglesa conta com jogadores mais experientes e qualificados tecnicamente, sendo provável que sejam mais decisivos em um confronto tão importante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inglaterra”.

Palpite Final: Inglaterra

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja como resgatar bônus de boas-vindas com o código promocional Betano.

Holanda e seu desempenho atual

A Holanda iniciou sua campanha na Euro 2024 com dificuldade para se classificar às oitavas de final. Chegou a garantir apenas a terceira colocação do Grupo D, resultado de uma campanha com uma vitória, um empate e uma derrota.

No entanto, se redimiu com um verdadeiro passeio nas oitavas de final diante da Romênia. Com tentos assinalados por Cody Gakpo e duas vezes por Donyell Malen, venceu por 3 a 0.

Nas quartas de final, viveu uma situação de aflição contra a Turquia. Chegou a sofrer o primeiro gol logo aos 35 minutos da primeira etapa, mas buscou a virada por 2 a 1 nos 20 minutos finais com de Vrij e Muldur (gol contra).

Inglaterra e sua última performance

A Inglaterra tem buscado o gol apenas quando enxerga a necessidade de empatar a partida. Foi assim nas oitavas de final, quando Bellingham balançou as redes, de bicicleta, para empatar a partida que perdia por 1 a 0.

Após o empate, venceu na prorrogação com gol de Harry Kane. Nas quartas de final, a situação se repetiu contra a Suíça. Após sofrer o primeiro gol da partida aos 75 minutos, enxergou a necessidade de buscar a igualdade nos momentos finais.

Dito e feito, desta vez Bukayo Saka foi o responsável por empatar para a Seleção Inglesa nos cinco minutos finais. Após ficarem na igualdade na prorrogação, a Inglaterra levou a melhor nas penalidades máximas, com Alexander-Arnold marcando a última cobrança para a equipe.