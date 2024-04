Palpite: Grêmio x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 20/4/2024

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Não entrando em campo na segunda rodada por ter tido sua partida adiada, o Cuiabá vai até a casa do Grêmio, depois de ter sido goleado na jornada inaugural. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de sábado (20). E as equipes se encontram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Assista no Premiere.

Palpite Grêmio x Cuiabá

O Grêmio mostrou toda sua força na Arena e somou seus três primeiros pontos na rodada passada, depois de vencer o Athletico-PR por 2 a 0. Enquanto isso, o Cuiabá segue apresentando resultados ruins após o título do estadual mato-grossense, sendo goleado na estreia do Brasileirão.

Após vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro, o Tricolor gaúcho terá a chance de atuar, mais uma vez, com o mando de campo. Diante de um adversário que vive um péssimo momento na temporada, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Grêmio”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Grêmio

Grêmio e seu desempenho atual

O Grêmio voltou a trazer alegria ao seu torcedor. Na rodada passada, teve o mando de campo contra o embalado Athletico-PR, que vinha de três goleadas aplicadas de forma consecutiva na atual temporada.

Mesmo assim, o Imortal não se intimidou e criou as melhores chances durante os 90 minutos. Aos 19’, Franco Cristal aproveitou assistência de Pavón e abriu o placar. Aos 52’, Soteldo não desperdiçou passe de Villasanti e garantiu a vitória por 2 a 0.

Porém, o Grêmio iniciou sua campanha no Brasileirão com derrota. Visitando o Vasco em São Januário, chegou a ter maior posse de bola (52%), mas foi menos efetivo e acabou derrotado por 2 a 1.

Cuiabá e sua última performance

O Cuiabá conquistou recentemente mais um título da divisão de elite do estadual mato-grossense. Além disso, também venceu de forma convincente na estreia da Copa Sul-Americana, onde bateu o Metropolitanos, da Venezuela, por 2 a 0.

Porém, iniciou sua trajetória no Brasileirão da pior forma possível. Visitando o Athletico-PR na Ligga Arena, foi anulado taticamente em campo, em partida que saiu goleado por 4 a 0.

Posteriormente, teve a segunda rodada da competição adiada e entrou em campo pela semifinal da Copa Verde. No confronto que foi válido pelo jogo de ida, foi derrotado pelo Vila Nova por 2 a 0, em Minas Gerais.