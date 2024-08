Palpite: Goiás x São Paulo – Copa do Brasil – 8/8/2024

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com uma vantagem larga e confortável, o São Paulo pode perder este jogo de volta por até um gol de diferença, já que superou o Goiás no Estádio do Morumbis por 2 a 0. O jogo começa às 20h (de Brasília) da quinta-feira (8). As equipes se encontram no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Assista no Prime Video.

Palpite Goiás x São Paulo

Em péssima fase na temporada, o Goiás segue com dificuldade em se reaproximar do G4 na Série B do Brasileirão, além de estar próximo de ser eliminado desta competição. Enquanto isso, o São Paulo segue com atuações sólidas e consistentes nas competições que disputa, estando muito próximo das quartas de final da Copa do Brasil.

Com uma vantagem larga e confortável, a equipe com maior qualidade técnica não deve se expor defensivamente. Com a classificação para a próxima fase praticamente garantida, também deve se contentar com o empate ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Goiás e seu desempenho atual

O Goiás vive um momento conturbado na atual temporada. É o décimo colocado na Série B do Brasileirão, seguindo longe de realizar uma campanha dentro das expectativas de seus torcedores e da diretoria.

Com 25 pontos somados na segunda divisão do futebol brasileiro, é dono de uma trajetória marcada por sete vitórias, quatro empates e sete derrotas, sendo improvável que consiga buscar vaga no G4 nas próximas rodadas.

Considerando a derrota por 2 a 0 contra o SPFC no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o clube goiano conseguiu apenas uma vitória nas últimas seis vezes que entrou em campo, voltando a viver sua pior sequência de resultados consecutivos do ano.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo chega com a moral extremamente elevada para o embate de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Em sua aparição mais recente, bateu o até então líder do Brasileirão, Flamengo, na 21ª rodada da competição, por 1 a 0.

Na tabela da Série A, o Tricolor Paulista segue escalando na tabela, estando na sexta posição com 35 pontos somados. Para figurar no G4, precisa de apenas mais dois pontos, já que o Fortaleza aparece na quarta colocação com 36.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, domínio absoluto do elenco comandado por Luis Zubeldía. No duelo, teve 80% da posse de bola contra o Goiás e atropelou seu oponente por 2 a 0, com tentos assinalados por Luciano e Calleri.