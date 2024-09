Palpite: Geórgia x República Tcheca – Liga das Nações da Europa – 7/9/2024

(Foto: ROBERT PERRY / POOL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em grupo com Albânia, Ucrânia e Geórgia, a República Tcheca deve brigar pela liderança ao final da 6ª rodada. Sua primeira adversária, Geórgia, conseguiu chegar na Liga B na edição passada, tendo como principal objetivo se manter nesta divisão na Liga das Nações. O jogo começa às 13h (de Brasília) de sábado (7). As equipes se encontram no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, Geórgia. Assista ao confronto no SporTV.

Palpite Geórgia x República Tcheca

Depois de surpreender o cenário europeu ao garantir vaga nas oitavas de final da última Eurocopa, a Geórgia chega com a moral elevada para sua participação na Liga das Nações. Do outro lado, a República Tcheca vinha com excelentes resultados nos amistosos realizados no começo do ano, mas decepcionou ao realizar recentemente uma pífia campanha na Euro 2024.

Mesmo sendo arriscado, este é o resultado mais provável. Os tchecos irão atuar como visitante diante da Geórgia, mas possuem um elenco de maior eficiência ofensiva e contam com jogadores qualificados tecnicamente, sendo os favoritos em Tbilisi. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – República Tcheca”.

Palpite Final: República Tcheca vence

Geórgia e seu desempenho atual

A Geórgia garantiu sua campanha mais surpreendente da história na última competição oficial disputada. Na Euro 2024, avançou às oitavas de final na terceira posição de seu respectivo grupo, em chave que estavam presentes Portugal, República Tcheca e Turquia.

Na primeira rodada do mata-mata, cruzou o caminho da Espanha e chegou a abrir o placar aos 18’, com gol contra de Le Normand. No entanto, não suportou a pressão da Seleção Espanhola e foi atropelada por 4 a 1, com gols marcados por Rodri, Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo.

Na última edição da Liga das Nações, a Geórgia liderou o Grupo 4 da Liga C com enorme propriedade. Foram 16 pontos somados em seis rodadas disputadas, o suficiente para garantir presença da seleção na Liga B na temporada 2024/2025.

República Tcheca e sua última performance

A República Tcheca não vive um bom momento nas competições oficiais. Na última edição da Liga das Nações, foi rebaixado da Liga A depois de ter feito uma campanha ruim, ficando no último lugar de seu respectivo grupo.

No último torneio que marcou presença, decepcionou e também ficou na última posição de seu grupo na Euro 2024. Em chave com Portugal, Geórgia e Turquia, foi capaz de somar apenas um dos nove pontos disputados, proveniente de uma campanha com um empate e duas derrotas.

No entanto, há uma estatística que deixa o torcedor tcheco esperançoso. Nos últimos dez jogos, a seleção balançou a rede pelo menos uma vez por partida. Na última vez que saiu no zero no marcador final, foi no dia 12 de outubro de 2023, quando perdeu por 3 a 0 contra a Albânia.