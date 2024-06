Palpite: Geórgia x República Tcheca – Eurocopa – 22/6/2024

(Foto: Michal Cizek / AFP)







Após protagonizar um jogo eletrizante na estreia contra a Seleção Turca, Geórgia entra em campo disputando sua permanência na Eurocopa com a República Tcheca, que também foi derrotada na 1ª rodada. O jogo começa às 10h (de Brasília) de sábado (22). As equipes se encontram no Volksparkstadion, em Hamburgo, Alemanha. Assista no SporTV e Globoplay.

Palpite Geórgia x República Tcheca

Apesar da derrota por 3 a 1 contra a Seleção Turca na estreia, a Geórgia surpreendeu positivamente pelas diversas oportunidades criadas durante os 90 minutos. Enquanto isso, a República Tcheca chegou a dar um susto em Portugal na estreia, mas levou a virada nos 20 minutos finais de partida.

Ainda que este seja um palpite considerado arriscado, a República Tcheca conta com jogadores mais experientes e qualificados tecnicamente, sendo improvável que seja surpreendida por uma seleção estreante na Eurocopa. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – República Tcheca”.

Geórgia e seu desempenho atual

A Geórgia faz sua primeira participação no evento principal da Eurocopa. Garantiu sua vaga na competição através da repescagem, após superar a Grécia na disputa direta pela classificação.

Na estreia, teve a difícil missão de encarar a Seleção Turca. Levou um gol logo aos 25 minutos da primeira etapa, mas empatou com Mikautadze logo na sequência.

No entanto, cedeu à forte pressão da seleção adversária, que possui jogadores de maior qualidade técnica. Guler e Akturkoglu marcaram a favor da Turquia, que venceu por 3 a 2.

República Tcheca e sua última performance

A República Tcheca chegou com a expectativa elevada para a Euro 2024. Isso porque, venceu todos os quatro amistosos disputados na atual temporada, sendo um deles por 7 a 1 contra Malta.

Na estreia da Eurocopa, encarou um dos favoritos ao título, Portugal, e não se intimidou. Após resistir à forte pressão da seleção adversária, abriu o placar na única chance real de gol com Lukas Provod, aos 62’.

No entanto, Hranac teve a infelicidade de empurrar contra a sua própria rede, empatando a partida aos 69’. Nos minutos finais, Francisco Conceicao colocou Portugal na frente do placar pela primeira vez no jogo, que venceu por 2 a 1.