Palpite: Fulham x Leicester City – Campeonato Inglês – 24/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar da derrota na rodada inaugural, o Fulham terá pela primeira vez o mando de campo na atual temporada. Seu adversário da vez, Leicester, surpreendeu ao empatar com o Tottenham na estreia. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (24). As equipes se encontram no Craven Cottage, em Londres, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Fulham x Leicester City

Na rodada inaugural da Premier League, o Fulham teve que visitar o Manchester United, no Old Trafford, onde acabou derrotado pelo placar de 1 a 0. Do outro lado, o recém chegado da Championship, Leicester City, conseguiu um resultado importante no King Power Stadium, que foi empatar com os Spurs na estreia do Campeonato Inglês.

Ainda que o Leicester City tenha conseguido segurar um empate na estreia contra o Tottenham, foi pressionado durante a maior parte do tempo. Agora, atuando como visitante contra uma equipe mais estruturada, não deve pontuar diante do Fulham. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fulham”.

Palpite Final: Fulham vence

Fulham e seu desempenho atual

O Fulham terá como principal objetivo, não correr riscos de rebaixamento na atual temporada da Premier League. Na temporada passada, conseguiu cumprir este feito com maestria, terminando na zona mista da tabela com 21 pontos a mais que o primeiro colocado no Z3.

A equipe também foi uma das que menos disputou amistosos de preparação para a temporada atual. Nos três confrontos de pré-temporada, venceu o Benfica e o Hoffenheim, além de ter perdido para o Sevilla durante este período.

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês, teve a difícil missão de encarar os Red Devils em pleno Old Trafford. No confronto, segurou o empate sem gols até os 87’, quando Zirkzee abriu o placar para o Manchester United, que venceu por 1 a 0.

Leicester City e sua última performance

O Leicester City cumpriu, com maestria, sua volta a divisão de elite do futebol inglês. Na temporada passada, não apenas subiu para a Premier League, como também faturou o título da Championship ao terminar no topo da tabela, com 97 pontos somados.

Nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025, começou bem e venceu os dois primeiros contra Villarreal e Shrewsbury. Porém, terminou mal e perdeu os últimos três, sendo eles contra o Palermo, Augsburg e Lens, respectivamente.

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês, teve uma performance razoável diante do Tottenham. Apesar de atuar com o mando de campo, terminou a partida com apenas 29% da posse de bola, mas somou um ponto ao empatar com os Spurs em 1 a 1.