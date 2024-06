Palpite: França x Luxemburgo – Amistoso Internacional – 5/6/2024

(Divulgação/Fifa World Cup)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Sendo a principal cotada ao título da Eurocopa, a seleção francesa encara o Luxemburgo, marcando uma série de 2 amistosos que se encerram no dia 9 de junho. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (5). As equipes se encontram no Stade Saint-Symphorien, em Longeville-lès-Metz, França

. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite França x Luxemburgo

Segundo as casas de apostas, a França é a grande favorita ao título da Euro 2024 por conta de seus excelentes resultados recentes, competição que terá seu início ainda este mês. Enquanto isso, o Luxemburgo sequer estará presente na próxima Eurocopa, já que fez uma campanha abaixo das expectativas nas Eliminatórias da competição.

Com jogadores mais qualificados, um adversário de pouca resistência defensiva e tendo o apoio de sua torcida, a França tem tudo para golear a modesta seleção luxemburguesa. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – França”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – França

​- 1.03 na bet365

- 1.02 na Betano

- 1.03 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba as vantagens de apostar usando o Cupom KTO.

França e seu desempenho atual

A França é a favorita ao título da próxima Eurocopa, que terá seu início ainda este mês. Nas Eliminatórias da Euro 2024, mostrou enorme superioridade técnica contra seus adversários.

Com sete vitórias e uma derrota ao final da 8ª rodada, garantiu a primeira colocação do Grupo B, ficando à frente da Holanda, Grécia, Irlanda e Gibraltar.

Em 2024, entrou em campo duas vezes em jogos válidos por amistosos. No primeiro deles, foi derrotada pela Alemanha, por 2 a 0. No segundo, superou o Chile, por 3 a 2.

Luxemburgo e sua última performance

O Luxemburgo realizou uma campanha acima das expectativas nas Eliminatórias da Euro 2024, conseguindo vencer cinco partidas das dez disputadas na competição.

Mesmo assim, ficou longe de brigar por vaga no evento principal. Isso porque, à sua frente terminaram Portugal, com 30 pontos conquistados, e Eslováquia, com 22.

Mesmo assim, ganhou direito a participar da repescagem da Eurocopa, mas ficou de fora definitivamente da competição ao ser derrotado contra a Geórgia, por 2 a 0.