Palpite: França x Itália – Liga das Nações da Europa – 6/9/2024

FRANCK FIFE / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar da má fase, a Seleção Italiana é uma das cotadas a chegar nos playoffs da competição. Do outro lado, uma forte candidata ao título da Liga das Nações, França, terá o apoio da torcida nesta primeira rodada. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da sexta-feira (6). As equipes se encontram no Parc des Princes, em Paris, França. Assista no SporTV.

Palpite França x Itália

Seguindo como forte candidata ao título nos torneios que faz parte, a França teve uma robusta apresentação na Euro 2024, tendo sua trajetória encerrada apenas na semifinal ao cruzar o caminho da Espanha, que viria se tornar campeã. Do outro lado, a Itália teve uma campanha ruim em sua competição mais recente, onde acabou eliminada pela Suíça nas oitavas de final da Eurocopa.

Apesar deste ser um grande clássico entre seleções, atualmente a França conta com um elenco muito mais estruturado que a Itália. Além disso, os franceses terão o apoio da torcida no Parc des Princes, sendo improvável que não iniciem sua trajetória na Liga das Nações com três pontos conquistados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – França vence”.

Palpite Final: França vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

França, Itália e muito mais nos palpites de hoje pela Liga das Nações.

França e seu desempenho atual

A França segue provando o porque é considerada atualmente a número 2 do ranking de seleções da FIFA. Em todas as competições que marcou presença nas últimas temporadas, é sempre uma forte candidata ao título e faz campanhas competitivas.

Na mais recente, chegou próximo de alcançar a decisão pelo título na Euro 2024. No entanto, após ter eliminado a Bélgica e Portugal nas duas primeiras rodadas do mata-mata, cruzou o caminho da Espanha nas semis, sendo despachada ao perder por 2 a 1 no tempo regulamentar.

Neste ano, a Seleção Francesa também realizou alguns amistosos preparatórios entre os meses de março e junho. Nos quatro que disputou, venceu dois deles contra o Chile e Luxemburgo; empatou diante do Canadá e perdeu para a Alemanha.

Itália e sua última performance

A Itália não consegue cumprir as expectativas de seus torcedores, que esperam resultados mais sólidos da seleção há anos. Na última edição da Liga das Nações, chegou a alcançar os playoffs depois de avançar na 1ª posição do Grupo 3.

Porém, cruzou o caminho da Espanha na semifinal e acabou eliminada por 2 a 1. Na disputa pelo 3º lugar, ao menos garantiu presença no pódio ao desbancar a Holanda, pelo placar de 3 a 2 no tempo regulamentar.

Recentemente, os italianos não conseguiram realizar uma campanha sólida na Euro 2024. Apesar de ter avançado a fase mata-mata na vice-liderança do Grupo B, foi eliminada logo nas oitavas de final ao enfrentar a Suíça, em jogo que foi dominada taticamente e perdeu por 2 a 0.