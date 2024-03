Palpite: Fortaleza x Vitória – Copa do Nordeste – 23/3/2024

Foto: Leonardo Alves/Pera Photo Press/Gazeta Press







Publicada em 23/03/2024 - 01:04

Em apresentação pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza fica frente a frente com o Vitória. A partida será neste sábado (23) às 20h30 (de Brasília) na Arena Castelão, em Fortaleza, CE, Brasil. Assista no Nosso Futebol (pay-per-view).

Palpite Fortaleza x Vitória

O Fortaleza está em uma situação mais confortável que o atual rival, em segundo lugar do Grupo B, mas não vence há três jogos. Já o Vitória ocupa a quinta posição do Grupo A e precisa voltar a vencer para conseguir subir na tabela, consequentemente avançar de fase na Copa do Nordeste.

Neste cenário, podemos aguardar uma partida apertada na capital cearense, pois os dois times precisam ganhar para subir em seus respectivos grupos. Analisando as últimas partidas de cada, o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza vem de um resultado negativo na última partida que disputou, sendo derrotado pelo seu maior rival, o Ceará, na sexta rodada da Copa do Nordeste. O confronto aconteceu na Arena Castelão e acabou em sucesso para o Vovô com o placar simples de 1 a 0.

Ao longo dos 90 minutos, o Leão do Pici teve um desempenho muito bom em campo, criando várias oportunidades. No entanto, não conseguiu passar pela defesa rival. Em contraponto, o Vozão balançou as redes com Raí Ramos e conseguiu somar mais três pontos.

O jogo anterior do tricolor foi contra o Maracanã na semifinal do Campeonato Cearense, vencendo por 3 a 0 na Arena Castelão. Como estava em casa, o Fortaleza teve atuação muito ofensiva buscando reverter o resultado do primeiro confronto.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Moisés bateu um pênalti com precisão e abriu o placar. Ao retornar do vestiário, o camisa 21 marcou de novo e virou o resultado agregado. Marinho anotou um golaço de falta e fechou a conta.

Atualmente, o Fortaleza ocupa a segunda posição da tabela do Grupo B com oito pontos adquiridos, com diferença de sete para o líder, Bahia. Dentre as seis rodadas, o Leão do Pici venceu duas vezes, empatou duas e perdeu outras duas.

Como chega o Vitória

O Vitória protagonizou o clássico Ba-Vi contra o seu maior rival, Bahia, em duelo pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O encontro aconteceu na Arena Fonte Nova e terminou em sucesso para o Tricolor de Aço por 2 a 1.

A equipe rubro-negra saiu na frente do resultado com golaço de Alerrandro, chutando de fora da área no ângulo. Ainda no primeiro tempo, o Bahia empatou com Jean Lucas e virou no final, com Kanu balançando as redes.

No jogo da volta da semifinal do Campeonato Baiano, o Leão da Barra enfrentou o Barcelona-BA e goleou por 4 a 1, carimbando sua passagem para a grande final. O primeiro embate terminou em 2 a 0 para o rubro-negro.

A Onça marcou o primeiro gol com Jadson Andrade aos 33 minutos. A reação foi na segunda parte, com Osvaldo empatando, Camutanga virou, Alerrandro ampliou e Mateus Gonçalves fechou a conta.

Com oito pontos conquistados, o Vitória é o quinto colocado da tabela de classificação com oito pontos. Até o momento, em seis jogos, conseguiu duas vitórias, dois empates e perdeu duas vezes.