Palpite: Fluminense x Juventude – Copa do Brasil – 7/8/2024

Publicada em 07/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Depois de ter sido derrotado por 3 a 2 no Estádio Alfredo Jaconi, o Fluminense busca a reação, com o apoio de sua torcida, em jogo que promete ser truncado. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (7). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista ao confronto no SporTV.

Palpite Fluminense x Juventude

Definitivamente tendo performances cada vez mais robustas, o Fluminense busca uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, que tiraria grande parte da pressão de suas costas. Enquanto isso, o Juventude joga pela igualdade neste embate, o que daria a classificação ao clube gaúcho para a próxima fase.

Mesmo que este seja um palpite arriscado, o Tricolor Carioca segue longe de estar em sua melhor fase. Somado este fato ao eficiente e organizado setor defensivo do Juventude, é provável que o clube gaúcho consiga resistir à pressão tricolor. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense esboçou uma incrível reação na Série A do Brasileirão. Alcançou a quarta vitória consecutiva na competição recentemente, depois de superar o Bahia, no Estádio do Maracanã, por 1 a 0.

Por este motivo, deixou de ser um dos favoritos à ser rebaixado para a Série C do Brasileirão 2025. Com 20 pontos somados, é dono de uma campanha marcada por cinco vitórias, cinco empates e dez derrotas, aparecendo na 17ª colocação ao final da 21ª rodada.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi surpreendido pelo estilo agressivo de jogo do Juventude, em confronto que acabou derrotado por 3 a 2 nos primeiros 90 minutos do duelo.

Juventude e sua última performance

O Juventude segue com atuações duvidosas nas últimas vezes que entrou em campo. Com apenas uma vitória nas sete partidas mais recentes, têm tido dificuldade em balançar as redes de seus adversários.

Por este motivo, também caiu de rendimento na Série A do Brasileirão. Na última vez que entrou em campo, visitou o Corinthians, na Neo Química Arena, e em jogo que teve dois jogadores expulsos, empatou por 1 a 1.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, aparece na 13ª posição com 22 pontos conquistados. Apesar da competição estar iniciando a 22ª rodada, o clube gaúcho entrou em campo apenas 19 vezes, já que teve alguns jogos adiados que ainda serão repostos.