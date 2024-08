Palpite: Fluminense x Grêmio – Copa Libertadores – 20/8/2024

FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em jogo de ida movimentado e com três gols marcados, o Grêmio levou a melhor por 2 a 1 no Couto Pereira. Em caso de vitória do Tricolor Carioca por um gol de diferença, a disputa por vaga nas quartas de final da Copa Libertadores será definida nos pênaltis. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (20). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Palpite Fluminense x Grêmio

Em momento regular na temporada, o Fluminense tem tido performances medianas nas competições que disputa, mas vive seu melhor momento neste segundo semestre. Enquanto isso, o Grêmio atravessa sua melhor fase desde o fim do estadual gaúcho, vencendo a maioria de suas últimas partidas disputadas.

Ainda que os resultados do Tricolor Gaúcho sejam mais robustos nas últimas aparições, o Flu é o favorito neste duelo. Diante de sua torcida no Maraca, deve adotar uma postura bastante agressiva desde o primeiro minuto, tendo em vista ainda que necessita da vitória para continuar sonhando com vaga nas quartas de final da Liberta. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fluminense”.

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense voltou a viver um momento conturbado na atual temporada. Em sua aparição mais recente, empatou sem gols contra o Corinthians, em confronto válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na tabela do Brasileirão, o Tricolor Carioca voltou a ocupar a antepenúltima posição da tabela. Com 21 pontos somados ao final da 23ª jornada, faz uma campanha marcada por cinco vitórias, seis empates e onze derrotas.

No jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o atual campeão do torneio não conseguiu segurar o empate no Couto Pereira. Até chegou a abrir o placar com Lima aos 58’, mas levou a virada por 2 a 1 nos 15 minutos finais.

Grêmio e sua última performance

O Grêmio segue com performances cada vez mais constantes na atual temporada. Fez jus ao mando de campo no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, onde venceu o Fluminense, de virada, pelo placar de 2 a 1.

Em jogo que chegou a sofrer o primeiro tento aos 58’, exerceu uma enorme pressão nos 15 minutos finais, conseguindo dois gols relâmpagos com o defensor Reinaldo, que marcou aos 74’ e 77’ e deu o triunfo, de virada, ao Tricolor Gaúcho.

No entanto, visando o jogo de volta da Copa Libertadores, o Grêmio teve uma atuação ruim na última vez que entrou em campo. Com alguns reservas na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, recebeu o Bahia e mesmo atuando na Arena do Grêmio, foi derrotado por 2 a 0.