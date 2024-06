Palpite: Fluminense x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 23/6/2024

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 01:08 • Rio de Janeiro • Atualizada em 24/06/2024 - 13:51

No maior clássico carioca da atualidade, as equipes vivem situações opostas na Série A. Enquanto o Flamengo briga pela primeira posição, o Fluminense é o último colocado com apenas 6 pontos somados. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (23). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Fluminense x Flamengo

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense passa por uma situação inimaginável no começo do Brasileirão, sendo o último colocado da tabela ao final da 10ª rodada. Enquanto isso, o Flamengo segue sólido e consistente desde o começo da competição, seguindo oscilando entre a primeira e a segunda posição da tabela.

Se de um lado o Fluminense . Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

​- 1.72 na bet365

- 1.75 na Betano

- 1.74 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Betano ou bet365? Confira uma avaliação comparativa entre as duas plataformas de apostas.

Fluminense e seu desempenho atual

O Fluminense enfrenta uma crise inexplicável dentro da Série A do Brasileirão. Último colocado da tabela, o Tricolor Carioca foi capaz de somar apenas seis pontos ao final da 10ª rodada, em uma campanha marcada por uma vitória, três empates e seis derrotas.

Nas três partidas mais recentes, o clube não somou um ponto sequer. Foi derrotado contra o Botafogo, Atlético-GO e Cruzeiro, respectivamente, sendo superado contra o último citado por 2 a 0.

Ao menos, os torcedores do Fluzão podem se consolar com as campanhas sólidas nas competições que disputam paralelamente, tendo chegado recentemente até as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Flamengo e sua última performance

O Flamengo chegou mais uma vez no topo da tabela do Brasileirão. O triunfo sobre o Bahia na rodada anterior por 2 a 1, garantiu o primeiro lugar da competição ao final da 10ª rodada.

Desde os protestos de seus torcedores, o Rubro-Negro elevou seu aproveitamento na temporada atual. Sem perder há oito partidas consecutivas, o Mengão passou a ser o favorito ao título do Brasileirão mais uma vez.

Recentemente, o elenco comandado por Tite também garantiu vaga nas oitavas de final de duas competições de grande relevância, sendo elas a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.