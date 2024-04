Palpite: Flamengo x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 17/4/2024

Heber Gomes/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Depois de superar o Atlético-GO com dificuldade na estreia, o Flamengo encara o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Flamengo x São Paulo

Seguindo com sua sequência avassaladora de 20 partidas consecutivas sem derrota, o Flamengo terá pela primeira vez o mando de campo no Brasileirão. Enquanto isso, o São Paulo foi surpreendido na estreia da competição, mesmo tendo o mando de campo no Estádio do Morumbis.

Atravessando um momento conturbado na temporada, o tricolor paulista dificilmente buscará motivação para buscar a vantagem no marcador. Contra um Rubro-Negro embalado e tendo o apoio da torcida, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

​- 1.72 na bet365

- 1.72 na Betano

- 1.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo carrega uma invencibilidade de 20 partidas consecutivas na atual temporada. Sendo o único clube do Brasileirão invicto em 2024, aparece como grande favorito ao título da competição, ao lado do Palmeiras.

Recentemente, foi campeão do Campeonato Carioca ao superar o Nova Iguaçu com extrema facilidade por 4 a 0 na decisão. Também disputou duas rodadas na Copa Libertadores, onde empatou a primeira com o Millonarios em 1 a 1 e venceu a segunda diante do Palestino, por 2 a 0.

Na rodada inaugural do Brasileirão, visitou o Atlético-GO e em jogo com três expulsos do clube goianiense, pênalti desperdiçado, gol anulado, pênalti convertido e muita polêmica, o Flamengo venceu por 2 a 1.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo começou o Brasileirão da pior forma possível. Tendo o mando de campo contra o Fortaleza, começou melhor na partida e chegou a ter 65% da posse de bola na primeira etapa, mas não foi efetivo na hora de balançar as redes.

Depois do intervalo, o elenco visitante voltou mais agressivo e converteu duas oportunidades próximo ao fim da partida, abrindo o placar com Lucero aos 66’ e ampliando com Imanol Machuca aos 80’. Há cinco minutos do fim, Andrezinho ainda diminuiu para o São Paulo, mas ficou por isso.

Em paralelo com o Brasileirão, o São Paulo também se apresentou nas duas primeiras rodadas da Libertadores. Na estreia, foi derrotado contra o Talleres por 2 a 1. Já na segunda, venceu o Cobresal no Estádio do Morumbis, por 2 a 0.