Palpite: Flamengo x Palmeiras – Campeonato Brasileiro – 11/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Recentemente, as equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com o Flamengo eliminando o Palmeiras por 2 a 1 no agregado dos confrontos. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (11). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Flamengo x Palmeiras

Apesar de ter perdido suas duas últimas partidas, o Flamengo segue na briga pelo título da Série A e acabou de chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Do outro lado, o Palmeiras passa por um de seus piores momentos dos últimos anos, tendo uma eliminação precoce na Copa do Brasil e se distanciando cada vez mais da liderança do Brasileirão.

Recentemente, as equipes se enfrentaram no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Estádio do Maracanã. O resultado foi um completo domínio do Rubro-Negro, que pressionou durante os 90 minutos e venceu por 2 a 0. Estando mais confiante que o Palmeiras e contando com o apoio de sua torcida, deve somar os três pontos neste clássico. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo vence”.

Palpite Final: Flamengo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo acabou derrotado nas duas últimas partidas disputadas. No entanto, segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e alcançou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, após desbancar o Palmeiras.

Na tabela da Série A, o Rubro-Negro segue na vice-liderança com 40 pontos somados ao final da 21ª rodada, que foram provenientes de uma trajetória maiúscula de doze vitórias, quatro empates e também quatro derrotas.

Ainda que as performances mais recentes do Rubro-Negro tenham sido ruins, a equipe é muito mais qualificada e proveitosa quando atua no Estádio do Maracanã, raramente desperdiçando pontos quando conta com o apoio de sua torcida.

Palmeiras e sua última performance

O Palmeiras começa a se preocupar com uma possível crise na atual temporada. O atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, mostra um baixíssimo aproveitamento nas últimas rodadas desta edição, se distanciando cada vez mais da liderança.

Agora, a equipe briga para se manter no G4. Na quarta posição, soma 37 pontos ao final da 21ª rodada, resultado de uma trajetória com onze vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Na última vez que entrou em campo, tentou a virada no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, depois de perder o primeiro confronto por 2 a 0 contra o Flamengo. Porém, mesmo vencendo por 1 a 0, cravou sua eliminação no torneio.