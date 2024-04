Palpite: Flamengo x Palestino – Copa Libertadores – 10/4/2024

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após empatar na estreia da competição, o Flamengo busca sua primeira vitória na Libertadores contra o Palestino, clube chileno que foi goleado na rodada inaugural. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (10). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Flamengo x Palestino

O Flamengo carrega uma invencibilidade de 18 partidas consecutivas, ainda não tendo perdido nenhum confronto disputado em 2024. Enquanto isso, o Palestino vive um momento ruim na temporada, onde venceu uma única vez nos quatro confrontos mais recentes que disputou.

Não havendo razões para acreditar em um resultado diferente, o Rubro-Negro chega com força total para sua segunda rodada na Libertadores. Tendo o mando de campo e um elenco mais qualificado que o clube chileno, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Flamengo

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo ainda não perdeu uma partida sequer em 2024. Com uma invencibilidade de 18 partidas consecutivas, acaba de conquistar o título do Campeonato Carioca.

Durante sua campanha no estadual, venceu a primeira fase ao somar 27 pontos em onze rodadas disputadas (oito vitórias e três empates). Já na Taça Guanabara, superou o Fluminense na semifinal por 2 a 0 e atropelou o Nova Iguaçu na decisão, por 4 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).

Na rodada inaugural da Libertadores, foi até a Colômbia encarar o Millonarios, mas saiu com um resultado pouco satisfatório. Na partida, chegou a ter a vantagem numérica em campo depois da expulsão de Vasquez, aos 61 minutos. Três minutos depois, abriu o placar com Pedro; porém, não segurou o placar positivo por muito tempo e cedeu o empate há dez minutos do fim.

Palestino e sua última performance

O Palestino iniciou sua campanha na Copa Libertadores da pior forma possível. Em partida que teve o mando de campo contra o Bolívar, da Bolívia, teve uma decepcionante performance durante os 90 minutos.

No confronto, iniciou em ampla desvantagem já na primeira etapa, onde sofreu dois gols de Francisco da Costa. Para piorar, teve seu defensor Ivan Roman expulso antes do intervalo. Dessa forma, continuou sendo pressionado e sofreu mais dois gols nos 45 minutos finais, perdendo por 4 a 0 no agregado.

Na atual edição do Campeonato Chileno, faz um sólido início de campanha e é o quarto colocado ao fim da sétima rodada. Com onze pontos somados em seis rodadas disputadas, busca como seu principal objetivo na temporada, terminar nas duas primeiras posições ao fim da competição.