Palpite: Flamengo x Criciúma – Campeonato Brasileiro – 20/7/2024

Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Dentro do G4, o Flamengo continua almejando a liderança do Brasileirão. Na 18ª rodada, encara o Criciúma, que segue se aproximando da zona de rebaixamento. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (20). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Flamengo x Criciúma

Apesar da derrota na última vez que entrou em campo, o Flamengo segue brigando pelo topo da tabela no Brasileirão e vive um bom momento na temporada. Do outro lado, o Criciúma tem tido grande dificuldade para pontuar nas aparições mais recentes, se aproximando cada vez mais do Z4.

Ainda que o Rubro-Negro tenha caído de rendimento nas rodadas mais recentes, é indiscutível a superioridade técnica do clube carioca em relação ao Criciúma. Além disso, o Flamengo terá o apoio de sua torcida no Maraca, sendo improvável que não some os três pontos neste embate. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite Final: Flamengo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça nossa seleção dos melhores sites de apostas do Brasil.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo acabou tropeçando na última vez que entrou em campo. Em partida que teve o mando de campo contra o Fortaleza, não conseguiu sequer pontuar na partida, onde acabou derrotado por 2 a 1.

Mesmo assim, o Rubro-Negro se mantém competitivo na atual edição da Série A do Brasileirão. Em 16 partidas jogadas, o Mengão soma 31 pontos, resultado de nove vitórias, quatro empates e três derrotas.

O clube carioca também segue na briga por outros dois títulos neste segundo semestre de 2024, onde disputará em breve as oitavas de final da Copa Libertadores e Copa do Brasil.

Criciúma e sua última performance

O Criciúma teve uma abrupta queda de rendimento nas rodadas mais recentes do Brasileirão. Possui apenas uma vitória nas últimas seis vezes que entrou em campo, quando venceu o Cruzeiro na 14ª jornada.

No entanto, foi capaz de conquistar um único ponto nas três aparições mais recentes. Na última vez que entrou em campo, visitou o Corinthians e apesar de ter aberto o placar com Claudinho, levou a virada por 2 a 1 na segunda etapa.

No momento, o clube catarinense figura próximo a zona de rebaixamento na Série A. Com 17 pontos somados em quinze partidas disputadas, faz uma campanha marcada por quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas.