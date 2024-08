Palpite: Flamengo x Bragantino – Campeonato Brasileiro – 25/8/2024

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após ter sido arrasado por seu rival Botafogo, o Flamengo caiu para a quarta posição da Série A. No entanto, pode encostar novamente nos dois primeiros colocados, caso confirme o favoritismo diante do Bragantino nesta 24ª rodada. O jogo começa às 20h (de Brasília) de domingo (25). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Flamengo x Bragantino

Com o calendário recheado de competições, o Flamengo finalmente poderá dar foco novamente ao Brasileirão, tendo em vista que seu próximo jogo fora da competição será apenas no dia 28 de agosto. Do outro lado, o Red Bull Bragantino vive sua pior fase dos últimos anos desde a chegada do treinador Pedro Caixinha, encarando um enorme jejum de oito jogos sem vitória na atual temporada.

Ainda que o Rubro-Negro tenha tido um resultado ruim na última rodada do Campeonato Brasileiro, volta a atuar como mandante e com o foco retomado ao Brasileirão. Diante destes motivos e aliado a péssima fase do Bragantino, é o favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo”.

Palpite Final: Flamengo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Participe das melhores promoções para o Campeonato Brasileiro com o cupom Aposta Ganha.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo segue sendo um forte candidato ao título nas competições das quais faz parte neste segundo semestre. Recentemente, disputou as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, finalmente podendo retornar o foco ao Brasileirão.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, encarou o líder e seu maior rival desta temporada, o Botafogo. Em duelo que aconteceu no Estádio Olímpico Nilton Santos, foi surpreendido e acabou goleado por 4 a 1.

No entanto, devido às circunstâncias de seu calendário pesado, a torcida relevou o placar negativo. Agora, aparece na quarta posição da tabela da Série A com 41 pontos somados, resultado de uma trajetória com doze vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Bragantino e sua última performance

O Bragantino vive uma terrível sequência de resultados na atual temporada. Na última vez que entrou em campo, teve sua eliminação decretada na Copa Sul-Americana, após empatar em 3 a 3 no agregado das oitavas de final e ser eliminado pelo Corinthians nas penalidades máximas.

Também recentemente, foi despachado nas oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto em questão, foi superado pelo Athletico-PR por 5 a 2 no agregado dos dois jogos (ida e volta).

Agora, só resta ao torcedor do Massa Bruta torcer para que o clube volte a subir na tabela do Brasileirão. No entanto, não vence há quatro rodadas consecutivas na competição, estando na 12ª posição ao final da 23ª rodada, tendo 27 pontos somados.