Palpite: Flamengo x Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – 29/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 12:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o calendário cheio, o Flamengo tem tido dificuldade em manter uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Seu adversário da 28ª rodada será o Athletico-PR, que segue próximo da zona de rebaixamento. O jogo começa às 20h (de Brasília) de domingo (29). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Flamengo x Athletico-PR

A equipe do Flamengo que chegou a ser a principal candidata ao título em dado momento, desandou no torneio e agora briga para se manter nas quatro primeiras posições. Do outro lado, o Athletico-PR faz uma terrível trajetória no segundo turno do Brasileirão, se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento.

Ainda que a fase do Flamengo não seja tão sólida, o Athletico-PR segue com a confiança em baixa na temporada. Em pleno Maracanã, dificilmente o Rubro-Negro não tomará conta das principais ações durante os 90 minutos, sendo o favorito aos três pontos diante do Furacão. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo vence”.

Palpite Final: Flamengo vence

1.66 na bet365

1.72 na Betano

1.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Os melhores sites de apostas do Brasil trazem bônus para apostas esportivas. Veja onde fazer suas bets.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo definitivamente vive seu pior momento na temporada. Na última vez que entrou em campo, teve a eliminação decretada nas quartas de final da Copa Libertadores, após ter sido superado pelo Peñarol por 1 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).

Por escolher focar nas competições que disputava em paralelo com o Brasileirão, o Rubro-Negro acabou caindo de rendimento na tabela. Na última rodada disputada, foi derrotado pelo Grêmio, fora de casa, por 3 a 2. Por este motivo, aparece na quarta posição e tem poucas chances de um possível título do Campeonato Brasileiro, já que sua distância em relação ao primeiro colocado é de onze pontos.

Athletico-PR e sua última performance

O Athletico-PR também vive um momento terrível na atual temporada. Na última vez que entrou em campo, teve sua eliminação decretada nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após ter sido derrotada pelo Racing por 4 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).

Para piorar, o Furacão já havia sido eliminado da Copa do Brasil no começo deste mês, não tendo mais títulos a serem disputados pelo clube paranaense neste segundo semestre de 2024.

No Campeonato Brasileiro, a equipe briga para não ser rebaixada. Ao final da 27ª rodada, aparece na 15ª colocação com 31 pontos somados. No entanto, é importante ressaltar que o Athletico-PR tem dois jogos a menos em relação a maioria dos clubes da metade inferior da tabela, sendo muito improvável uma possível queda à Série B do Brasileirão.